Зарплату начнут считать по-другому: обновленные правила расчета среднего заработка-что нужно знать с 1 сентября 2025 года?

С осени 2025 года вступают в силу новые правила расчёта среднего заработка. Они будут действовать до 1 сентября 2031 года и коснутся всех работников. Изменения особенно важны при увольнении, оплате отпусков и других выплатах, где рассчитывается «средняя зарплата».

Что именно изменится?

Согласно постановлению Правительства РФ № 540 от 24 апреля 2025 года, расчёты станут проще и понятнее. Новые формулы помогут избежать сложностей и ошибок.

Расчёт при выплате выходного пособия:

Теперь формула такая:

Средний дневной заработок = Среднемесячная зарплата × Среднее количество рабочих дней в месяце

Раньше в расчётах учитывались конкретные отработанные дни и периоды, что часто вызывало путаницу. Теперь всё будет проще.

Для тех, кто работает по суммированному учёту рабочего времени:

Формула будет другой:

Средний заработок = Среднечасовая ставка × Среднее количество рабочих часов в месяц

Чтобы рассчитать среднее количество часов, общее число рабочих часов в году делится на 12 месяцев.

Почему это важно?

Новые правила могут повлиять на ваши выплаты при увольнении или получении отпускных. Более понятные формулы — это:

меньше споров с работодателем;

больше прозрачности в начислениях;

возможность заранее понять, сколько вы получите.

Что нужно сделать?

Узнайте, как новая система расчётов применяется в вашей компании.

При увольнении или расчётах по отпуску не стесняйтесь уточнять детали у бухгалтера.

Если есть сомнения — проконсультируйтесь с юристом или специалистом по трудовому праву.

Вывод:

С 1 сентября 2025 года расчёты среднего заработка станут проще, но важнее — быть в курсе и следить, чтобы всё было начислено правильно. Подготовьтесь заранее, чтобы не терять деньги из-за недопонимания.