Зарплату начнут считать по-другому: обновленные правила расчета среднего заработка-что нужно знать с 1 сентября 2025 года?
С осени 2025 года вступают в силу новые правила расчёта среднего заработка. Они будут действовать до 1 сентября 2031 года и коснутся всех работников. Изменения особенно важны при увольнении, оплате отпусков и других выплатах, где рассчитывается «средняя зарплата».
Что именно изменится?
Согласно постановлению Правительства РФ № 540 от 24 апреля 2025 года, расчёты станут проще и понятнее. Новые формулы помогут избежать сложностей и ошибок.
Расчёт при выплате выходного пособия:
Теперь формула такая:
Средний дневной заработок = Среднемесячная зарплата × Среднее количество рабочих дней в месяце
Раньше в расчётах учитывались конкретные отработанные дни и периоды, что часто вызывало путаницу. Теперь всё будет проще.
Для тех, кто работает по суммированному учёту рабочего времени:
Формула будет другой:
Средний заработок = Среднечасовая ставка × Среднее количество рабочих часов в месяц
Чтобы рассчитать среднее количество часов, общее число рабочих часов в году делится на 12 месяцев.
Почему это важно?
Новые правила могут повлиять на ваши выплаты при увольнении или получении отпускных. Более понятные формулы — это:
меньше споров с работодателем;
больше прозрачности в начислениях;
возможность заранее понять, сколько вы получите.
Что нужно сделать?
Узнайте, как новая система расчётов применяется в вашей компании.
При увольнении или расчётах по отпуску не стесняйтесь уточнять детали у бухгалтера.
Если есть сомнения — проконсультируйтесь с юристом или специалистом по трудовому праву.
Вывод:
С 1 сентября 2025 года расчёты среднего заработка станут проще, но важнее — быть в курсе и следить, чтобы всё было начислено правильно. Подготовьтесь заранее, чтобы не терять деньги из-за недопонимания.
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