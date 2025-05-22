Зарплату будут считать по-другому: обновленные правила расчета среднего заработка - что нужно знать с 1 сентября 2025 года?
ldpr.ru
С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта среднего заработка.
Изменения будут действовать до 1 сентября 2031 года и затронут всех работников, независимо от сферы занятости. Новый порядок — проще, понятнее и потенциально выгоднее.
Что изменится
Согласно постановлению Правительства РФ № 540 от 24 апреля 2025 года, вводится обновлённая формула расчёта среднего заработка для разных категорий работников и видов выплат.
Для стандартных выплат (например, выходное пособие):
Новая формула:
Средний дневной заработок = Средняя зарплата за месяц × Среднее число рабочих дней в месяце.
Это упростит расчёты — особенно для бухгалтерий и самих работников.
Для сотрудников с суммированным учетом рабочего времени:
Формула другая:
Средний заработок = Средний часовой заработок × Среднее число рабочих часов в месяце.
Среднее число рабочих часов в месяце рассчитывается как общее количество часов в году ÷ 12.
Почему это важно
- Точные и понятные расчёты — меньше ошибок и споров;
- Прозрачность выплат — вы заранее понимаете, сколько получите;
- Финансовая защита — особенно при увольнении, больничных или отпуске.
Новые формулы помогут избежать заниженных выплат и позволят более точно планировать свой бюджет.
Когда вступает в силу
- Дата начала действия новых правил — 1 сентября 2025 года;
- Период действия — до 1 сентября 2031 года.
Если вы работаете, готовитесь к увольнению, планируете отпуск или получаете компенсации — стоит заранее разобраться в новых правилах, сообщает dzen.
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