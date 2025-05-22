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Зарплату будут считать по-другому: обновленные правила расчета среднего заработка - что нужно знать с 1 сентября 2025 года?

1 сентября 2025 года вступят в силу новые прави...

ldpr.ru

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С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта среднего заработка.

Изменения будут действовать до 1 сентября 2031 года и затронут всех работников, независимо от сферы занятости. Новый порядок — проще, понятнее и потенциально выгоднее.

Что изменится

Согласно постановлению Правительства РФ № 540 от 24 апреля 2025 года, вводится обновлённая формула расчёта среднего заработка для разных категорий работников и видов выплат.

Для стандартных выплат (например, выходное пособие):

Новая формула:

Средний дневной заработок = Средняя зарплата за месяц × Среднее число рабочих дней в месяце.

Это упростит расчёты — особенно для бухгалтерий и самих работников.

Для сотрудников с суммированным учетом рабочего времени:

Формула другая:

Средний заработок = Средний часовой заработок × Среднее число рабочих часов в месяце.

Среднее число рабочих часов в месяце рассчитывается как общее количество часов в году ÷ 12.

Почему это важно

  • Точные и понятные расчёты — меньше ошибок и споров;
  • Прозрачность выплат — вы заранее понимаете, сколько получите;
  • Финансовая защита — особенно при увольнении, больничных или отпуске.

Новые формулы помогут избежать заниженных выплат и позволят более точно планировать свой бюджет.

Когда вступает в силу

  • Дата начала действия новых правил — 1 сентября 2025 года;
  • Период действия — до 1 сентября 2031 года.

Если вы работаете, готовитесь к увольнению, планируете отпуск или получаете компенсации — стоит заранее разобраться в новых правилах, сообщает dzen.

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