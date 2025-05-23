Зарплату будут считать по-другому: обновленные правила расчета среднего заработка - что нужно запомнить с 1 сентября 2025 года?
dnec.admtyumen.ru
С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый порядок расчёта среднего заработка.
Согласно постановлению Правительства РФ № 540 от 24 апреля 2025 года, формулы начисления зарплаты и компенсаций станут проще, прозрачнее и справедливее. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.
Что изменится: новые формулы
Изменения коснутся всех сотрудников, независимо от профессии и места работы. Вводится две базовые формулы, в зависимости от системы учёта рабочего времени:
1. Для стандартных выплат (отпускные, компенсации, выходные пособия)
Формула:
Средний дневной заработок = Средняя зарплата за месяц × Среднее число рабочих дней в месяце
Такой подход упростит расчёты и снизит риск ошибок, как для бухгалтерии, так и для самих работников.
2. Для сотрудников с суммированным учётом рабочего времени
Формула:
Средний заработок = Средний часовой заработок × Среднее число рабочих часов в месяце
При этом среднее число рабочих часов в месяце определяется как:
Общее количество рабочих часов в году ÷ 12
Почему это важно
- Меньше ошибок и споров при расчётах;
- Прозрачные выплаты — работник заранее знает, сколько получит;
- Защита прав при увольнении, начислении отпускных, больничных и других компенсаций.
Новый подход делает расчёты более понятными и защищает работников от заниженных выплат. Это также даёт возможность точнее планировать личный бюджет.
Когда начнут действовать новые правила
- Дата вступления в силу: 1 сентября 2025 года
- Период действия: до 1 сентября 2031 года
Если вы работаете, собираетесь в отпуск, планируете увольнение или получаете компенсации — стоит заранее разобраться в новых формулах. Это поможет избежать недоразумений и грамотно защитить свои права.
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