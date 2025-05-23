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Зарплату будут считать по-другому: обновленные правила расчета среднего заработка - что нужно запомнить с 1 сентября 2025 года?

В России с 1 сентября 2025 года вступают в силу...

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С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый порядок расчёта среднего заработка.

Согласно постановлению Правительства РФ № 540 от 24 апреля 2025 года, формулы начисления зарплаты и компенсаций станут проще, прозрачнее и справедливее. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Что изменится: новые формулы

Изменения коснутся всех сотрудников, независимо от профессии и места работы. Вводится две базовые формулы, в зависимости от системы учёта рабочего времени:

1. Для стандартных выплат (отпускные, компенсации, выходные пособия)

Формула:

Средний дневной заработок = Средняя зарплата за месяц × Среднее число рабочих дней в месяце

Такой подход упростит расчёты и снизит риск ошибок, как для бухгалтерии, так и для самих работников.

2. Для сотрудников с суммированным учётом рабочего времени

Формула:

Средний заработок = Средний часовой заработок × Среднее число рабочих часов в месяце

При этом среднее число рабочих часов в месяце определяется как:

Общее количество рабочих часов в году ÷ 12

Почему это важно

  • Меньше ошибок и споров при расчётах;
  • Прозрачные выплаты — работник заранее знает, сколько получит;
  • Защита прав при увольнении, начислении отпускных, больничных и других компенсаций.

Новый подход делает расчёты более понятными и защищает работников от заниженных выплат. Это также даёт возможность точнее планировать личный бюджет.

Когда начнут действовать новые правила

  • Дата вступления в силу: 1 сентября 2025 года
  • Период действия: до 1 сентября 2031 года

Если вы работаете, собираетесь в отпуск, планируете увольнение или получаете компенсации — стоит заранее разобраться в новых формулах. Это поможет избежать недоразумений и грамотно защитить свои права.

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