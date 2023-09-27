Зарплата вырастет сразу в 2,5 раза: доходы учителей взлетят до небес с 1 января 2024 года

Законопроект о повышении заработной платы учителей до 2,5 МРОТ вне зависимости от региона, в котором трудится педагог, был подготовлен депутатами. Об этом сообщил парламентарий Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Проект закона находится на согласовании в Кабмине РФ.

Предлагается ввести новую норму с 1 января 2024 года.

Сейчас учитель, чтобы выжить, часто берет непомерную дополнительную нагрузку. После принятия закона все изменится. В одну ставку заключат уже 2,5 МРОТ.