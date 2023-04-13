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"Жареные москали жить не должны": "вагнеровцы" заставили украинскую снайпершу Ирину "Бастет" ответить за ее слова

Бойцы ЧВК "Вагнер" заставили украинскую снайпершу Ирину "Бастет" ответить за слова о "жареных москалях" и отрезанные у россиян гениталии
"Жареные москали жить не должны": "вагнеровцы" заставили украинскую снайпершу Ирину "Бастет" ответить за ее слова

Фото: 9111.ru

Украинская снайперша Ирина Коваленко ("Бастет") прославилась на родине жестокими пытками и издевательствами над пленными. Она сопровождала видео истязаний словами "Жареные москали не должны жить". Но пленных Ирина не только "поджаривала", она на камеру отрезала им гениталии.

Все эти страшные кадры "Бастет" выкладывала на личной странице в соцсетях.

Ирина Коваленко вступила в "Азов"* в 2014 году. Сама она уверяла, что просто является волонтером. И вот наступила расплата. "Бастет" вычислили и ликвидировали бойцы ЧВК "Вагнер". Нужно отметить, что над ней "музыканты" не издевались, они прикончили садистку выстрелом в лоб.

* запрещен в России и признан террористической организацией.

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