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"Заработало!": В России нашли действенный способ не повышать тарифы ЖКХ

"Заработало!": В России нашли действенный способ не повышать тарифы ЖКХ

Фото: dzen.ru

Российские власти нашли способ не увеличивать тарифы ЖКХ. На оперативном совещании с вице-премьерами накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил как можно большему числу регионов подключиться к программе обновления инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса. Как пишет URA.RU, долгосрочный план модернизации коммуникаций исключит в будущем внеплановую индексацию тарифов.

В этом году на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, а также котельных и других объектов теплоснабжения из федерального бюджета выделят 30 млрд рублей, в 2024 году — 100 млрд рублей, заявил Мишустин. Он добавил, что регионы получат деньги при условии софинансирования.

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