Жара вернется: стало известно, какую погоду стоит ждать жителям России в начале осени
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В Татарстане будет бабье лето, и этот факт вне сомнений, заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. По его словам, самый его ранний период уже начался.
Теплым будет и начало сентября, а потому казанцы успеют насладиться приятными осенними деньками.
В начале сентября формировать погоду в республике будет антициклон, а потому будет тепло.
Первая декада сентября обещает быть комфортной, температуры в среднем значении превысят климатическую норму для начала осени в регионе на 1 градус, и в среднем будут выше 13,5 градусов.