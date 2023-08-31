Жара вернется: стало известно, какую погоду стоит ждать жителям России в начале осени

В Татарстане будет бабье лето, и этот факт вне сомнений, заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. По его словам, самый его ранний период уже начался.

Теплым будет и начало сентября, а потому казанцы успеют насладиться приятными осенними деньками.

В начале сентября формировать погоду в республике будет антициклон, а потому будет тепло.

Первая декада сентября обещает быть комфортной, температуры в среднем значении превысят климатическую норму для начала осени в регионе на 1 градус, и в среднем будут выше 13,5 градусов.