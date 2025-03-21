Жара обрушится резко и без стука: синоптик Роман Вильфанд выявил точную дату прихода весны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился оптимистичным прогнозом для Москвы и Подмосковья, предвещая значительное потепление уже к следующим выходным.

Температурные изменения

По прогнозам, начиная с пятницы, дневные температуры в столице будут достигать +10–12 градусов. Ночные температуры ожидаются от -2 до +3 градусов, что характерно для ранней весны.

Ожидаемая погода на выходные

В четверг и пятницу возможны небольшие осадки, но к выходным москвичей ожидает преимущественно сухая погода благодаря повышению атмосферного давления.

Внимание на гололедицу

Несмотря на теплые дни, синоптики предупреждают о возможной гололедице, особенно утром и ночью, что может создать определенные трудности для водителей и пешеходов.

Аномально теплый март

Текущий март ожидается на 3 градуса теплее обычного, что делает его одним из самых теплых за последние годы. В южных районах Московской области температуры могут достигать до +12 градусов, приближаясь к апрельским значениям.

Подробный прогноз по дням

Пятница: Днем температура воздуха будет колебаться от +7 до +10 градусов.

Суббота и воскресенье: Дневные температуры ожидаются на уровне +7–10 градусов.

Ночные температуры: Сохранятся в пределах от -2 до +3 градусов.

Рекомендации для жителей и гостей столицы

В связи с ожидаемой гололедицей, синоптики советуют проявлять особую осторожность, особенно если планируются поездки за город или активный отдых на природе. Важно соблюдать меры безопасности, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

Потепление, несомненно, принесет с собой и весеннее настроение, создавая идеальные условия для прогулок на свежем воздухе и активного отдыха в преддверии прихода апреля.