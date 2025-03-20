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Жара обрушится резко и без стука: синоптик Роман Вильфанд назвал точную дату прихода весны

В Москве ожидается потепление, с дневными темпе...

prokopievsk.ru

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Весна в Москве и Подмосковье набирает обороты.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что столицу ждет заметное потепление, особенно к следующим выходным.

Прогноз погоды на выходные:

  • Температурный рост: Уже с пятницы дневные температуры будут колебаться в пределах +10–12 градусов, а ночи ожидаются прохладными — от -2 до +3 градусов.
  • Сухая погода: В четверг и пятницу местами возможны небольшие осадки, однако в выходные москвичей порадует преимущественно сухая погода. Это будет связано с повышением атмосферного давления.
  • Гололедица: Несмотря на ожидаемое тепло, синоптики предупреждают о гололедице, которая может создать трудности для водителей и пешеходов.
  • Аномально теплый март: Температура воздуха будет на 3 градуса выше нормы, что делает март 2025 года одним из самых теплых за последние годы. На юге Московской области столбики термометров могут достичь +12 градусов, что вполне соответствует апрельской погоде.

Прогноз по дням:

  • Пятница: Дневные температуры от +7 до +10 градусов.
  • Суббота и воскресенье: Температура днем будет колебаться в пределах +7–10 градусов.
  • Ночи: Температура сохранится в пределах от -2 до +3 градусов.

Осторожность на дорогах:

Синоптики предупреждают о гололедице, особенно для тех, кто планирует активный отдых или поездки на природу. Важно соблюдать осторожность и принять необходимые меры безопасности.

Приятное потепление принесет с собой весеннее настроение, создавая отличные условия для прогулок на свежем воздухе и активного отдыха.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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