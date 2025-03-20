Жара обрушится резко и без стука: синоптик Роман Вильфанд назвал точную дату прихода весны
prokopievsk.ru
Весна в Москве и Подмосковье набирает обороты.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что столицу ждет заметное потепление, особенно к следующим выходным.
Прогноз погоды на выходные:
- Температурный рост: Уже с пятницы дневные температуры будут колебаться в пределах +10–12 градусов, а ночи ожидаются прохладными — от -2 до +3 градусов.
- Сухая погода: В четверг и пятницу местами возможны небольшие осадки, однако в выходные москвичей порадует преимущественно сухая погода. Это будет связано с повышением атмосферного давления.
- Гололедица: Несмотря на ожидаемое тепло, синоптики предупреждают о гололедице, которая может создать трудности для водителей и пешеходов.
- Аномально теплый март: Температура воздуха будет на 3 градуса выше нормы, что делает март 2025 года одним из самых теплых за последние годы. На юге Московской области столбики термометров могут достичь +12 градусов, что вполне соответствует апрельской погоде.
Прогноз по дням:
- Пятница: Дневные температуры от +7 до +10 градусов.
- Суббота и воскресенье: Температура днем будет колебаться в пределах +7–10 градусов.
- Ночи: Температура сохранится в пределах от -2 до +3 градусов.
Осторожность на дорогах:
Синоптики предупреждают о гололедице, особенно для тех, кто планирует активный отдых или поездки на природу. Важно соблюдать осторожность и принять необходимые меры безопасности.
Приятное потепление принесет с собой весеннее настроение, создавая отличные условия для прогулок на свежем воздухе и активного отдыха.
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