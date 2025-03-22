Жара обрушится резко и без спроса: Роман Вильфанд назвал точную дату прихода весны

В Москве и области постепенно становится по-весеннему тепло. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, к выходным температура заметно повысится.

Что обещают синоптики:

Тепло днём: Уже в пятницу воздух прогреется до +10…12 градусов. Ночью ожидается от -2 до +3.

Уже в пятницу воздух прогреется до +10…12 градусов. Ночью ожидается от -2 до +3. Осадки отступят: В четверг и пятницу возможны небольшие дожди, но в выходные будет в основном сухо. Это связано с ростом атмосферного давления.

В четверг и пятницу возможны небольшие дожди, но в выходные будет в основном сухо. Это связано с ростом атмосферного давления. Скользко на дорогах: Несмотря на потепление, местами сохраняется гололёд. Будьте осторожны!

Аномально тёплый март

Температура будет выше обычной для этого времени года примерно на 3 градуса. На юге Подмосковья возможно до +12 днём — как в апреле.

Прогноз по дням:

Пятница: +7…10 днём

+7…10 днём Суббота и воскресенье: +7…10

+7…10 Ночью: от -2 до +3

Осторожно, гололёд!

Синоптики просят водителей и пешеходов быть внимательнее: на дорогах и тротуарах может быть скользко, особенно утром и вечером.

Весна приходит уверенно — самое время выйти на прогулку и насладиться свежим воздухом, сообщает источник.