Российских автолюбителей предупредили о новых рейдах и проверках, в результате которых можно схлопотать запрет на управление ТС. Об этом информирует PRIMPRESS.

Речь идет о совместной работе судебных приставов с инспекторами ГИБДД. Если остановят должника, то у него могут описать автомобиль, ограничить водителя в возможности управлять ТС.

Чаще всего ограничение применяют к должникам по алиментам, при условии, что их основная работа не связана с необходимостью водить машину.

Как только водитель с долгами расплатится, в тот же день ограничение будет снято.

