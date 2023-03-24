Зампред Совбеза РФ Медведев: попытка ВСУ отобрать Киев позволит РФ применять любое оружие

Попытка Украины отвоевать Крым даст РФ абсолютное основание применить любое оружие, в том числе то, которое предусмотрено ядерной доктриной. Об этом заявил зампред Совбеза России, бывший президент РФ Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

"Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства", — сказал политик.

Желание Киева получить Крым по своей сути является попыткой отколоть часть России, а это - угроза государству.

