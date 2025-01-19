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Заморозьте в холодильнике, пока не стало поздно: в 2025 году этот продукт теперь станет по цене черной икры

В первые дни 2025 года россияне столкнулись с о...

ekonomstrojdom.ru

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В первые дни 2025 года россияне столкнулись с ощутимым увеличением стоимости продовольственных товаров. Согласно последним данным Росстата, в период с 1 по 13 января цены на продукты питания выросли на 0,67%, что заметно превышает индекс цен в январе предыдущего года.

Наибольшее удорожание затронуло следующие товары:

  • Огурцы: Цены на огурцы подскочили на 8,6%, что является наибольшим ростом среди всех продуктов.
  • Водка: Стоимость водки увеличилась на 3,7%.
  • Куриные яйца и мороженое мясо: Эти продукты также показали значительный рост цен на 2% и 1,9% соответственно.
  • Плодоовощная продукция: Показала повышение на 2,9%.

Другие продукты, такие как мясо кур, масло подсолнечника и сливочное, хлеб из ржаной муки и разновидности сыров, также отметили рост стоимости от 0,8% до 1,2%.

Мнение специалистов:

Алим Фиапшев, профессор Финансового университета при правительстве РФ, выразил беспокойство относительно этих тенденций. Он предостерегает, что при таком уровне инфляции Центробанк РФ столкнется с трудностями в достижении целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году.

Ожидания на февраль:

По прогнозам Евгения Ходченкова, основателя «Лига Инвесторов», февраль принесет дальнейший рост цен на основные продукты питания на 10–15%, вызванный инфляцией, сезонными колебаниями и ростом производственных издержек.

Товары, стоимость которых возрастет:

  • Молочные продукты: Ожидается повышение цен на молоко, сливочное масло, йогурты и сметану на 10-15%.
  • Мясные продукты: Стоимость свинины и говядины увеличится на 10-12%.
  • Хлебобулочные изделия: Подорожают примерно на 10% из-за уменьшения урожайности пшеницы.
  • Овощи и фрукты: Ожидается рост цен на 10-15% из-за повышения затрат на логистику и нестабильных погодных условий.

Заключение:

Эксперты предостерегают о возможности дальнейшего роста цен в ближайшие месяцы. Рекомендуется обращать внимание на динамику цен и планировать свой бюджет с учетом возможных изменений на рынке, чтобы сберечь и оптимизировать семейные расходы в условиях экономической нестабильности, пишет mentoday.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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