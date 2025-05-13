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«Замкнулся и перестал отвечать на звонки»: мошенники развели профессора МГУ на две квартиры в центре Москвы

Профессор МГУ стал жертвой мошенников, которые ...

burkprf.ru

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Уважаемый профессор МГУ оказался в центре громкой истории — его убедили продать две квартиры в центре Москвы.

По словам его дочери, это могло быть частью продуманной мошеннической схемы.

Как всё началось

По рассказу дочери мужчины, Марии (имя изменено), всё началось с неожиданного сообщения от риелтора. Тот просил срочно передать акты приема-передачи новым владельцам недвижимости. Удивлённая Мария связалась с отцом — и услышала тревожную новость.

«Он сказал, что ничего не продавал и подозревает, что его обманули», — рассказала она изданию Readovka.

Профессор сразу обратился в полицию.

Что потерял профессор

Выяснилось, что мужчина передал право собственности на две квартиры в центре Москвы, рыночная стоимость которых оценивается в 24 миллиона рублей. Более того, он опасается, что мошенники получили доступ и к его банковскому счёту.

Мария заказала выписку из ЕГРН — документ подтвердил, что квартиры действительно уже оформлены на других собственников.

Психологические последствия

Мария добавила, что после инцидента состояние отца ухудшилось:

  • Он замкнулся в себе;
  • Не отвечает на звонки;
  • Не открывает дверь даже близким.

Семья обеспокоена его состоянием и продолжает добиваться расследования дела.

Как защищаться от таких схем

Эксперты напоминают:

  • Никогда не передавайте документы и полномочия незнакомым людям, даже если они представляются «от имени госорганов»;
  • Проверяйте сведения в Росреестре и ЕГРН;
  • В случае сомнений — немедленно обращайтесь к юристам и в полицию.

К сожалению, даже люди с высоким уровнем образования становятся жертвами мошенников. Бдительность — лучшая защита в мире цифровых схем и телефонных афер, сообщает readovka.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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