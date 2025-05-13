«Замкнулся и перестал отвечать на звонки»: мошенники развели профессора МГУ на две квартиры в центре Москвы
burkprf.ru
Уважаемый профессор МГУ оказался в центре громкой истории — его убедили продать две квартиры в центре Москвы.
По словам его дочери, это могло быть частью продуманной мошеннической схемы.
Как всё началось
По рассказу дочери мужчины, Марии (имя изменено), всё началось с неожиданного сообщения от риелтора. Тот просил срочно передать акты приема-передачи новым владельцам недвижимости. Удивлённая Мария связалась с отцом — и услышала тревожную новость.
«Он сказал, что ничего не продавал и подозревает, что его обманули», — рассказала она изданию Readovka.
Профессор сразу обратился в полицию.
Что потерял профессор
Выяснилось, что мужчина передал право собственности на две квартиры в центре Москвы, рыночная стоимость которых оценивается в 24 миллиона рублей. Более того, он опасается, что мошенники получили доступ и к его банковскому счёту.
Мария заказала выписку из ЕГРН — документ подтвердил, что квартиры действительно уже оформлены на других собственников.
Психологические последствия
Мария добавила, что после инцидента состояние отца ухудшилось:
- Он замкнулся в себе;
- Не отвечает на звонки;
- Не открывает дверь даже близким.
Семья обеспокоена его состоянием и продолжает добиваться расследования дела.
Как защищаться от таких схем
Эксперты напоминают:
- Никогда не передавайте документы и полномочия незнакомым людям, даже если они представляются «от имени госорганов»;
- Проверяйте сведения в Росреестре и ЕГРН;
- В случае сомнений — немедленно обращайтесь к юристам и в полицию.
К сожалению, даже люди с высоким уровнем образования становятся жертвами мошенников. Бдительность — лучшая защита в мире цифровых схем и телефонных афер, сообщает readovka.
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