«Замкнулся и перестал отвечать на звонки»: мошенники обманули профессора МГУ на две квартиры в центре Москвы
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Известный преподаватель МГУ оказался в центре громкого инцидента. По словам его дочери, мужчина лишился сразу двух квартир в центре столицы.
Рыночная стоимость утраченной недвижимости — около 24 миллионов рублей. Семья предполагает, что это результат сложной мошеннической схемы, и требует тщательного расследования.
Как всё началось
История началась с неожиданного звонка. По словам дочери профессора — Марии (имя изменено), неизвестный риелтор сообщил, что необходимо срочно передать акты приёма-передачи новым собственникам.
«Я сразу позвонила отцу — и он сказал, что ничего не продавал. Тогда мы поняли, что дело серьёзное», — рассказала она изданию Readovka.
Мужчина немедленно обратился в полицию. Позже Мария заказала выписку из ЕГРН, которая подтвердила: квартиры действительно перешли другим владельцам.
Что потерял профессор
- Две квартиры в центре Москвы;
- Право собственности передано без его прямого согласия;
- Возможный доступ мошенников к банковским данным — тоже под вопросом.
Предполагается, что профессор мог подписать документы под влиянием давления или обмана.
Психологические последствия
После случившегося состояние мужчины ухудшилось:
- он перестал выходить на связь;
- не открывает дверь даже близким;
- замкнулся в себе, что вызывает тревогу у родных.
Семья обеспокоена не только материальными, но и психологическими последствиями происшествия.
Как защититься от подобных схем
Юристы и эксперты советуют:
- Не подписывать документы без консультации с доверенными специалистами;
- Проверять права собственности через Росреестр;
- Подключить уведомления о любых действиях с недвижимостью (например, через «Госуслуги»);
- При малейшем подозрении — сразу обращаться в полицию и к юристу.
Даже люди с высоким статусом и образованием могут стать жертвами. Мошенники всё чаще используют психологическое давление, цифровые инструменты и мнимую официальность.
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