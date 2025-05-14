«Замкнулся и перестал отвечать на звонки»: мошенники обманули профессора МГУ на две квартиры в центре Москвы

Известный преподаватель МГУ оказался в центре громкого инцидента. По словам его дочери, мужчина лишился сразу двух квартир в центре столицы.

Рыночная стоимость утраченной недвижимости — около 24 миллионов рублей. Семья предполагает, что это результат сложной мошеннической схемы, и требует тщательного расследования.

Как всё началось

История началась с неожиданного звонка. По словам дочери профессора — Марии (имя изменено), неизвестный риелтор сообщил, что необходимо срочно передать акты приёма-передачи новым собственникам.

«Я сразу позвонила отцу — и он сказал, что ничего не продавал. Тогда мы поняли, что дело серьёзное», — рассказала она изданию Readovka.

Мужчина немедленно обратился в полицию. Позже Мария заказала выписку из ЕГРН, которая подтвердила: квартиры действительно перешли другим владельцам.

Что потерял профессор

Две квартиры в центре Москвы;

Право собственности передано без его прямого согласия;

Возможный доступ мошенников к банковским данным — тоже под вопросом.

Предполагается, что профессор мог подписать документы под влиянием давления или обмана.

Психологические последствия

После случившегося состояние мужчины ухудшилось:

он перестал выходить на связь;

не открывает дверь даже близким;

замкнулся в себе, что вызывает тревогу у родных.

Семья обеспокоена не только материальными, но и психологическими последствиями происшествия.

Как защититься от подобных схем

Юристы и эксперты советуют:

Не подписывать документы без консультации с доверенными специалистами;

Проверять права собственности через Росреестр;

Подключить уведомления о любых действиях с недвижимостью (например, через «Госуслуги»);

При малейшем подозрении — сразу обращаться в полицию и к юристу.

Даже люди с высоким статусом и образованием могут стать жертвами. Мошенники всё чаще используют психологическое давление, цифровые инструменты и мнимую официальность.