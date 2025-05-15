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«Замкнулся и перестал отвечать на любые звонки»: мошенники обманули профессора МГУ на две квартиры в центре Москвы

преподаватель МГУ лишился двух квартир на 24 ми...

gosweb.gosuslu

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Известный преподаватель МГУ оказался в центре громкого инцидента: мошенники лишили его двух квартир в центре Москвы, стоимость которых составляет около 24 миллионов рублей.

Как семья профессора подозревает, эта утрата — результат сложной мошеннической схемы, требующей тщательного расследования.

Как всё началось

Инцидент начался с неожиданного звонка. Мария, дочь профессора, рассказала, что ей позвонил неизвестный риелтор и сообщил, что необходимо срочно передать акты приёма-передачи новых собственников.

«Я сразу позвонила отцу — и он сказал, что ничего не продавал. Тогда мы поняли, что дело серьёзное», — рассказала она изданию Readovka.

Мужчина немедленно обратился в полицию. Позже Мария заказала выписку из ЕГРН, которая подтвердила, что квартиры действительно перешли другим владельцам.

Что потерял профессор

  • Две квартиры в центре Москвы;
  • Право собственности передано без его прямого согласия;
  • Возможный доступ мошенников к банковским данным — также под вопросом.

Есть предположения, что профессор мог подписать документы под давлением или в результате обмана.

Психологические последствия

После произошедшего состояние профессора ухудшилось. Он перестал выходить на связь, не открывает дверь даже близким и замкнулся в себе, что вызывает серьёзную тревогу у его родных.

Семья обеспокоена не только материальными потерями, но и психологическими последствиями для мужчины.

Как защититься от подобных схем

Эксперты и юристы советуют:

  • Не подписывать документы без консультации с доверенными специалистами;
  • Проверять права собственности через Росреестр;
  • Подключить уведомления о действиях с недвижимостью через Госуслуги;
  • При малейшем подозрении сразу обращаться в полицию и к юристу.

Мошенники всё чаще используют психологическое давление, цифровые инструменты и мнимую официальность, чтобы обмануть даже людей с высоким статусом и образованием.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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