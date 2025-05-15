«Замкнулся и перестал отвечать на любые звонки»: мошенники обманули профессора МГУ на две квартиры в центре Москвы

Известный преподаватель МГУ оказался в центре громкого инцидента: мошенники лишили его двух квартир в центре Москвы, стоимость которых составляет около 24 миллионов рублей.

Как семья профессора подозревает, эта утрата — результат сложной мошеннической схемы, требующей тщательного расследования.

Как всё началось

Инцидент начался с неожиданного звонка. Мария, дочь профессора, рассказала, что ей позвонил неизвестный риелтор и сообщил, что необходимо срочно передать акты приёма-передачи новых собственников.

«Я сразу позвонила отцу — и он сказал, что ничего не продавал. Тогда мы поняли, что дело серьёзное», — рассказала она изданию Readovka.

Мужчина немедленно обратился в полицию. Позже Мария заказала выписку из ЕГРН, которая подтвердила, что квартиры действительно перешли другим владельцам.

Что потерял профессор

Две квартиры в центре Москвы;

Право собственности передано без его прямого согласия;

Возможный доступ мошенников к банковским данным — также под вопросом.

Есть предположения, что профессор мог подписать документы под давлением или в результате обмана.

Психологические последствия

После произошедшего состояние профессора ухудшилось. Он перестал выходить на связь, не открывает дверь даже близким и замкнулся в себе, что вызывает серьёзную тревогу у его родных.

Семья обеспокоена не только материальными потерями, но и психологическими последствиями для мужчины.

Как защититься от подобных схем

Эксперты и юристы советуют:

Не подписывать документы без консультации с доверенными специалистами;

Проверять права собственности через Росреестр;

Подключить уведомления о действиях с недвижимостью через Госуслуги;

При малейшем подозрении сразу обращаться в полицию и к юристу.

Мошенники всё чаще используют психологическое давление, цифровые инструменты и мнимую официальность, чтобы обмануть даже людей с высоким статусом и образованием.