«Замкнулся и перестал отвечать на любые звонки»: мошенники обманули профессора МГУ на две квартиры в центре Москвы
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Известный преподаватель МГУ оказался в центре громкого инцидента: мошенники лишили его двух квартир в центре Москвы, стоимость которых составляет около 24 миллионов рублей.
Как семья профессора подозревает, эта утрата — результат сложной мошеннической схемы, требующей тщательного расследования.
Как всё началось
Инцидент начался с неожиданного звонка. Мария, дочь профессора, рассказала, что ей позвонил неизвестный риелтор и сообщил, что необходимо срочно передать акты приёма-передачи новых собственников.
«Я сразу позвонила отцу — и он сказал, что ничего не продавал. Тогда мы поняли, что дело серьёзное», — рассказала она изданию Readovka.
Мужчина немедленно обратился в полицию. Позже Мария заказала выписку из ЕГРН, которая подтвердила, что квартиры действительно перешли другим владельцам.
Что потерял профессор
- Две квартиры в центре Москвы;
- Право собственности передано без его прямого согласия;
- Возможный доступ мошенников к банковским данным — также под вопросом.
Есть предположения, что профессор мог подписать документы под давлением или в результате обмана.
Психологические последствия
После произошедшего состояние профессора ухудшилось. Он перестал выходить на связь, не открывает дверь даже близким и замкнулся в себе, что вызывает серьёзную тревогу у его родных.
Семья обеспокоена не только материальными потерями, но и психологическими последствиями для мужчины.
Как защититься от подобных схем
Эксперты и юристы советуют:
- Не подписывать документы без консультации с доверенными специалистами;
- Проверять права собственности через Росреестр;
- Подключить уведомления о действиях с недвижимостью через Госуслуги;
- При малейшем подозрении сразу обращаться в полицию и к юристу.
Мошенники всё чаще используют психологическое давление, цифровые инструменты и мнимую официальность, чтобы обмануть даже людей с высоким статусом и образованием.
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