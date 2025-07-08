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· 16+ · Екатерина Баранова

Заливаю это в тесто, перед тем как засыпать просеянную муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Вы хотите, чтобы ваши блины были тонкими, возду...

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Чтобы приготовить идеальные блины, которые будут тонкими, воздушными и с красивым кружевным краем, используйте простой секрет — добавьте кипяток в тесто.

Этот трюк сделает ваши блины особенно пышными, мягкими и легко переворачиваемыми.

Как кипяток влияет на тесто?

  • Активирует клейковину: Это делает тесто более эластичным, блины не рвутся и легко переворачиваются.

  • Придаёт пышность: Тесто становится лёгким и воздушным, а блины — тонкими и мягкими.

  • Создаёт кружевной край: Благодаря кипятку блины получаются с красивым кружевным краем.

Рецепт идеальных блинов с кипятком

Ингредиенты:

  • 2 яйца

  • 500 мл молока

  • 1 стакан кипятка

  • 1 ст. л. растительного масла

  • 1 ч. л. сахара

  • ½ ч. л. соли

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 1,5 стакана муки

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.

  2. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать.

  3. Аккуратно влейте кипяток, помешивая тесто.

  4. Влейте оставшееся молоко и растительное масло.

  5. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая тесто.

  6. Разогрейте сковороду и жарьте блины до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины прекрасно подойдут для любого завтрака или десерта, а секрет с кипятком сделает их неповторимо вкусными!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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