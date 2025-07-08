Заливаю это в тесто, перед тем как засыпать просеянную муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные
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Чтобы приготовить идеальные блины, которые будут тонкими, воздушными и с красивым кружевным краем, используйте простой секрет — добавьте кипяток в тесто.
Этот трюк сделает ваши блины особенно пышными, мягкими и легко переворачиваемыми.
Как кипяток влияет на тесто?
Активирует клейковину: Это делает тесто более эластичным, блины не рвутся и легко переворачиваются.
Придаёт пышность: Тесто становится лёгким и воздушным, а блины — тонкими и мягкими.
Создаёт кружевной край: Благодаря кипятку блины получаются с красивым кружевным краем.
Рецепт идеальных блинов с кипятком
Ингредиенты:
2 яйца
500 мл молока
1 стакан кипятка
1 ст. л. растительного масла
1 ч. л. сахара
½ ч. л. соли
1 ч. л. разрыхлителя
1,5 стакана муки
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром и солью.
Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать.
Аккуратно влейте кипяток, помешивая тесто.
Влейте оставшееся молоко и растительное масло.
Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая тесто.
Разогрейте сковороду и жарьте блины до золотистой корочки с обеих сторон.
Эти блины прекрасно подойдут для любого завтрака или десерта, а секрет с кипятком сделает их неповторимо вкусными!
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