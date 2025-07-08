Заливаю это в тесто, перед тем как засыпать просеянную муку: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Чтобы приготовить идеальные блины, которые будут тонкими, воздушными и с красивым кружевным краем, используйте простой секрет — добавьте кипяток в тесто.

Этот трюк сделает ваши блины особенно пышными, мягкими и легко переворачиваемыми.

Как кипяток влияет на тесто?

Активирует клейковину: Это делает тесто более эластичным, блины не рвутся и легко переворачиваются.

Придаёт пышность: Тесто становится лёгким и воздушным, а блины — тонкими и мягкими.

Создаёт кружевной край: Благодаря кипятку блины получаются с красивым кружевным краем.

Рецепт идеальных блинов с кипятком

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая взбивать. Аккуратно влейте кипяток, помешивая тесто. Влейте оставшееся молоко и растительное масло. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая тесто. Разогрейте сковороду и жарьте блины до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины прекрасно подойдут для любого завтрака или десерта, а секрет с кипятком сделает их неповторимо вкусными!