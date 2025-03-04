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Закупитесь, пока не стало поздно: с марта в России сильно подорожают макароны

С 1 марта 2025 года итальянский производитель м...

otzovik.com

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Итальянский производитель макаронных изделий Barilla уведомил торговые сети о повышении цен на свою продукцию на 15-30% с 1 марта 2025 года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» с ссылкой на источники на рынке и письмо компании.

Компания представлена в России 26 различными позициями, и из них лишь две подорожают незначительно. Как уточнил один из собеседников, повышение коснется только импортной продукции, которая составляет 20% от всего ассортимента компании на российском рынке.

По информации, приведенной в письме, наиболее ощутимое повышение — почти на треть — ожидается на макароны без глютена, включая спагетти, фузилли и пенне ригате. Лазанья, фетучини, тальятелле и фарфалле подорожают на 20%, а большинство соусов — на 15%.

Причиной повышения цен стало ослабление рубля и введение с 2 февраля 2025 года новой таможенной пошлины для макаронных изделий, увеличенной на 10%. Теперь ставка для товаров из недружественных стран составляет 25% от таможенной стоимости, но не менее 0,46-0,93 евро за килограмм.

Доля Barilla на российском рынке макаронных изделий составляет около 10%, по данным Института развития предпринимательства и экономики. В свою очередь, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергей Немировский отметил, что доля всех импортных макарон на российском рынке составляет 10-15%, сообщает lenta.ru.

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