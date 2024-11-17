Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Закупаемся солью килограммами: Вот что с ней делаем в доме в ноябре - шикарный совет на все случаи жизни

В холодные ноябрьские дни, когда домашние забот...

YouTube

Подписаться в Telegram

В холодные ноябрьские дни, когда домашние заботы увеличиваются, обычная поваренная соль может стать настоящим спасением для хозяйственных нужд. Этот доступный и многофункциональный продукт способен не только улучшить вкус блюд, но и решить множество бытовых проблем. Вот несколько неожиданных и эффективных способов использования соли в домашних условиях, которые помогут вам в ноябре.

Соль как экономичное средство для чистки

Соль — отличное средство для очистки различных поверхностей. Она может помочь избавиться от жирных пятен на кухонной плите и раковине без использования химических чистящих средств. Просто посыпьте соль на проблемные места, добавьте немного воды и оставьте на несколько минут, а затем аккуратно потрите губкой.

Соль для сохранения свежести продуктов

Соль не только консервант, но и может помочь сохранить свежесть овощей, таких как картофель и лук, предотвращая их прорастание. Хранение этих продуктов в контейнерах с небольшим количеством соли поможет продлить их жизнь и сохранить полезные свойства.

Удаление неприятных запахов

Соль отлично абсорбирует запахи. Если вы столкнулись с неприятным запахом в холодильнике или мусорном ведре, просто разместите там небольшую емкость с солью. Это натуральное и безопасное решение поможет нейтрализовать запахи без вреда для здоровья.

Соль как средство против обледенения

При приближении зимы соль можно использовать для борьбы с гололедом на дорожках вокруг дома. Рассыпание соли на ступеньках и тротуарах предотвратит образование льда, что особенно актуально в ноябре, когда температура начинает опускаться ниже нуля.

Заключение

Соль — это не просто кулинарный ингредиент, но и мощный помощник по хозяйству. Её универсальные свойства позволяют экономить, сокращать использование химических средств и делать повседневную жизнь комфортнее и безопаснее. В ноябре, когда дни становятся короче и холоднее, соль поможет вам справиться с бытовыми задачами эффективно и экологично

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане 16 ноября два пешехода погибли в ДТП

Интересное в Казани

день назад

Ложное ощущение безопасности: стоматолог из Казани рассказала, как можно потерять здоровые зубы

травля тараканов балашиха отзывы

Новости Казани

день назад

Рахимов: в раздевалку, где исчезли часы Смолова, не заходил никто из «Рубина»

Важное в РТ

3 дня назад

МТС возглавила рейтинг цифровой безопасности для пользователей

сколько стоит положить паркет в Нижнем Новгороде

Лонгриды

день назад

«Ты тупенький, а мы все умные»: стало известно, как бороться со школьным буллингом

Новости Татарстана

день назад

За 2024 год в Татарстане выращено 30,8 млн сеянцев и саженцев по нацпроекту «Экология»

Новости Татарстана

6 часов назад

Умер 58-летний экс-солит группы «На-На» Владимир Левкин

Новости Казани

день назад

В Казани оштрафуют таксиста, сбившего директора казанской школы «СОлНЦе»

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане подешевели сливочное масло и сыр
Новости Казани
2 дня назад

В летевшем в Казань самолете 13 ноября возникла проблема с двигателем в небе

Выясняется, что сигналы срочности никто не отпр...

Новости Татарстана

час назад

Казанский УНИКС одержал победу над «Енисеем» в рамках Единой лиги ВТБ.

Новости Татарстана

2 часа назад

В Набережных Челнах появились проекционные пешеходные переходы на проспекте Яшьлек

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане бывшего сотрудника ГИМС обвиняют в получении взяток на десятки тысяч рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

Гидрометцентр предупреждает о тумане в Татарстане
В Татарстане на 70-м году жизни скончался ветер...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане на 70-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Иршат Яруллин

Новости Казани

3 часа назад

Футболист Федор Смолов объявил о вознаграждении за информацию об украденных часах в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстан получит еще 2 «Метеора-2020» в 2025 году

Спортивные новости Казани

8 часов назад

Казанский «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне
Новости России
6 дней назад

Эксперты из БРИКС и других стран выступят на международной конференции AI Journey