Закрытие аэропорта Казани: что известно об атаке дронов на Россию

В последние сутки ряд российских регионов стал объектом безпрецедентных атак беспилотных летательных аппаратов. По сообщениям Министерства обороны России, всего было сбито 110 дронов, что является значительным эскалацией напряженности в регионе.

Самая интенсивная активность БПЛА была зарегистрирована в Курской области, где ПВО уничтожило 43 дрона. В Липецкой области было сбито 27 дронов, в Орловской — 18, в Нижегородской — 8, в Белгородской — 7, в Брянской — 6, а один дрон был уничтожен над Московской областью.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил о ночной атаке на дзержинскую промзону, которая была успешно отражена, однако четверо пожарных получили легкие осколочные ранения в ходе инцидента. Жители Дзержинска сообщали о слышимых взрывах и наблюдаемом белом дыме.

Ситуация также затронула гражданскую авиацию: в аэропорту Казани были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов из-за угрозы атак дронов. По сообщению Росавиации, утром ограничения были сняты, и аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Последствия этих атак ощущаются не только в регионах их проведения, но и шире — они влияют на общую обстановку безопасности в стране. Власти усиливают меры по защите ключевых объектов инфраструктуры и населения, а также активизируют радиоэлектронную борьбу и системы ПВО для предотвращения дальнейших инцидентов, пишет rtvi.com.