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Закружит вихрь перемен: кому в мае 2025 года готовиться к смена работы или переезду — таро-гороскоп

Близнецы на пороге перемен: что предсказывают к...

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Близнецы на пороге перемен: что предсказывают карты Таро

Тарологи сделали расклад для Близнецов, и символом первой половины месяца оказалась карта «Смерть». Несмотря на пугающее название, это вовсе не повод для тревоги — речь идёт не о физическом, а о символическом завершении одного этапа жизни и начале нового.

Время отпустить прошлое

Специалисты считают, что сейчас идеальный момент, чтобы избавиться от всего, что мешает двигаться вперёд: старые привычки, отношения или сомнения. Важно принять перемены и не оглядываться назад — прошлое осталось позади, а впереди начинается новый этап, полный энергии и перспектив.

Новая белая полоса

Карты показывают, что Близнецы вступают в светлый период. На горизонте — значимые события как в личной жизни, так и в сфере финансов. Перемены могут быть резкими и разделить жизнь на «до» и «после», но бояться их не стоит — всё это к лучшему.

Что именно может измениться

Некоторые Близнецы могут сменить работу или переехать, другим предстоит важный выбор в отношениях: разрыв с тем, что тяготило, или, наоборот, создание крепкой семьи. Важно понимать — любые изменения в этот период открывают путь к обновлению и внутреннему росту, пишет hibiny.ru.

Главное — не сопротивляться переменам, а воспринимать их как шанс начать всё с чистого листа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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