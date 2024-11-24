Законы о запрете пропаганды "чайлдфри" утверждены президентом РФ

В недавнем повороте законодательной политики России, президент Владимир Путин подписал два новых закона, направленных на борьбу с идеологией "чайлдфри" — выбором жизни без детей. Эти меры, размещенные на официальном портале правовой информации, затрагивают различные аспекты общественной жизни, включая интернет, СМИ, кино и рекламу.

Первый закон вносит поправки в законодательные акты, такие как "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", запрещая распространение контента, который пропагандирует отказ от рождения детей. Второй закон устанавливает административные штрафы за нарушение этого запрета, с увеличенными санкциями за распространение подобной информации среди несовершеннолетних, пишет interfax.ru.

Авторами данных инициатив выступили высокопоставленные лица государства, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, подчеркивая серьезное отношение к этому вопросу на самом высоком уровне.

Законы также предусматривают исключения для информации о монашестве и образе жизни в целибате, если она соответствует внутренним установлениям религиозных организаций, подчеркивая различие между религиозными обетами и секулярным выбором "чайлдфри".

Размеры штрафов значительны: они начинаются от 50 тысяч рублей для граждан и достигают до пяти миллионов рублей для юридических лиц в случаях, когда пропаганда затрагивает несовершеннолетних через СМИ или интернет. Для иностранных нарушителей предусмотрены одинаковые штрафы, но с дополнительным наказанием в виде административного выдворения или ареста.