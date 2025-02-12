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Закон принят: российским заемщикам разрешат не возвращать кредиты при ряде условий

Закон, устанавливающий «период охлаждения» для ...

tatarstan.ru

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В недавнее время рост количества жертв финансовых мошенничеств в России заставил законодателей принять решительные меры.

Новый закон, одобренный Госдумой, предусматривает введение «периода охлаждения» — временного интервала, в течение которого потребитель может пересмотреть условия кредита или займа перед их окончательным подтверждением.

Этот закон направлен на предоставление дополнительного времени для осознанного принятия финансовых решений и защиты граждан от необдуманных обязательств.

По новым правилам, займы от 50 до 200 тысяч рублей теперь будут сопровождаться отсрочкой на минимум четыре часа. Если же сумма превышает 200 тысяч рублей, «период охлаждения» увеличивается до двух суток. Кроме того, средства, зачисленные на новые цифровые карты на сумму свыше 50 тысяч рублей, будут доступны только спустя 48 часов с момента их выпуска, что дополнительно защищает потребителей от спонтанных финансовых операций.

Анатолий Аксаков, председатель думского комитета по финансовому рынку, объяснил, что инициатива призвана уменьшить риски, связанные с быстрым получением кредитов, которые часто используются мошенниками для давления на граждан. «Мошенники используют элемент неожиданности и стремятся максимально быстро привлечь жертву к сделке, не оставляя времени на размышления. Дополнительные часы могут значительно снизить вероятность финансовых потерь,» — подчеркнул он.

Исключения из этого правила составляют кредиты, которые сложно использовать для мошенничества, включая автокредиты и ипотеку, а также кредиты с участием созаемщиков и поручителей. Также исключены операции с кредитами, оформленными непосредственно в точках продаж товаров и услуг, что обеспечивает баланс между защитой потребителей и оперативностью кредитных операций.

Дополнительные полномочия предоставлены Центробанку России, который теперь будет регулярно оценивать эффективность мер противодействия мошенничеству и при необходимости корректировать длительность «периода охлаждения». Также закон усиливает права банков отказывать в выдаче платежных карт лицам, замешанным в мошеннических схемах, и расширяет возможности по контролю за финансовыми операциями.

Этот шаг позволит значительно укрепить финансовую безопасность граждан и снизить уровень мошенничества в кредитной сфере, делая финансовый рынок более стабильным и прозрачным, сообщает ria.ru.

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