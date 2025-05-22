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Закон приняли тихо: за сбор этих грибов придется заплатить миллион рублей

Сбор некоторых грибов в России может закончитьс...

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Что изменилось: грибы под запретом

С октября 2023 года в России вступили в силу новые правила, которые ужесточают ответственность за:

  • сбор,
  • хранение,
  • перевозку,
  • продажу,
  • даже публикацию фото охраняемых видов грибов.

Какие грибы нельзя собирать

В Красной книге РФ и региональных перечнях — более 40 видов, включая:

  • Трюфель летний — деликатес, за который теперь можно получить уголовное дело;
  • Мухомор крошащийся, паутинник душистый — редкие и ядовитые;
  • Вешенка небродийская, шишкогриб хлопьеножковый — малоизвестные, но под охраной;
  • Опенок чеканный, трутовик корнелюбивый — встречаются в отдельных регионах.

Важно: в некоторых регионах в Красную книгу включены даже белые грибы, подосиновики и подберёзовики.

Штрафы и наказания — от фото до тюрьмы

  • Если гриб собран случайно:

Штраф: от 2 500 до 5 000 руб.

Незнание не освобождает от ответственности.

  • Если умышленно:

До 1 000 000 руб. штрафа

И до 4 лет принудительных работ

  • Если сбор велся группой, с последующей продажей:

До 9 лет лишения свободы

И до 3 000 000 руб. штрафа

  • За публикацию фото или видео:

До 6 лет лишения свободы

И до 2 000 000 руб. штрафа

Почему даже опытные грибники рискуют

По словам экспертов, отличить запрещённый гриб от разрешённого не всегда просто:

  • У «двойников» — похожий вид, но разный правовой статус;
  • Некоторые виды сыроежек, подосиновиков и даже подберёзовиков внешне отличает только миколог.

Как избежать штрафа: инструкция

  • Изучайте Красную книгу региона перед каждым походом;
  • Не собирайте незнакомые грибы — даже если они кажутся «обычными»;
  • Сомневаетесь? Не трогайте — сфотографируйте;
  • Не выкладывайте фото редких грибов в соцсети — это может быть доказательством;
  • Следите за изменениями — список охраняемых видов обновляется ежегодно.

Неожиданные факты

  • В некоторых регионах штрафы за грибы превышают штрафы за охоту.
  • В Европе (например, в Италии) сбор трюфелей без лицензии — уголовное преступление.
  • В России уже есть случаи возбуждения дел за фото редких грибов в социальных сетях.

Вывод

Теперь «тихая охота» может закончиться реальными проблемами — от штрафов до тюрьмы. Закон не оставляет места для ошибок, даже случайных. Перед походом в лес обязательно изучите правила, чтобы увлечение грибами не обернулось уголовным делом, сообщает pg21.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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