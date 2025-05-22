Закон приняли тихо: за сбор этих грибов придется заплатить миллион рублей

Что изменилось: грибы под запретом

С октября 2023 года в России вступили в силу новые правила, которые ужесточают ответственность за:

сбор,

хранение,

перевозку,

продажу,

даже публикацию фото охраняемых видов грибов.

Какие грибы нельзя собирать

В Красной книге РФ и региональных перечнях — более 40 видов, включая:

Трюфель летний — деликатес, за который теперь можно получить уголовное дело;

Мухомор крошащийся, паутинник душистый — редкие и ядовитые;

Вешенка небродийская, шишкогриб хлопьеножковый — малоизвестные, но под охраной;

Опенок чеканный, трутовик корнелюбивый — встречаются в отдельных регионах.

Важно: в некоторых регионах в Красную книгу включены даже белые грибы, подосиновики и подберёзовики.

Штрафы и наказания — от фото до тюрьмы

Если гриб собран случайно:

Штраф: от 2 500 до 5 000 руб.

Незнание не освобождает от ответственности.

Если умышленно:

До 1 000 000 руб. штрафа

И до 4 лет принудительных работ

Если сбор велся группой, с последующей продажей:

До 9 лет лишения свободы

И до 3 000 000 руб. штрафа

За публикацию фото или видео:

До 6 лет лишения свободы

И до 2 000 000 руб. штрафа

Почему даже опытные грибники рискуют

По словам экспертов, отличить запрещённый гриб от разрешённого не всегда просто:

У «двойников» — похожий вид, но разный правовой статус;

Некоторые виды сыроежек, подосиновиков и даже подберёзовиков внешне отличает только миколог.

Как избежать штрафа: инструкция

Изучайте Красную книгу региона перед каждым походом;

Не собирайте незнакомые грибы — даже если они кажутся «обычными»;

Сомневаетесь? Не трогайте — сфотографируйте;

Не выкладывайте фото редких грибов в соцсети — это может быть доказательством;

Следите за изменениями — список охраняемых видов обновляется ежегодно.

Неожиданные факты

В некоторых регионах штрафы за грибы превышают штрафы за охоту.

В Европе (например, в Италии) сбор трюфелей без лицензии — уголовное преступление.

В России уже есть случаи возбуждения дел за фото редких грибов в социальных сетях.

Вывод

Теперь «тихая охота» может закончиться реальными проблемами — от штрафов до тюрьмы. Закон не оставляет места для ошибок, даже случайных. Перед походом в лес обязательно изучите правила, чтобы увлечение грибами не обернулось уголовным делом, сообщает pg21.