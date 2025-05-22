Закон приняли тихо: за сбор этих грибов придется заплатить миллион рублей
yarkoeplamya.ru
Что изменилось: грибы под запретом
С октября 2023 года в России вступили в силу новые правила, которые ужесточают ответственность за:
- сбор,
- хранение,
- перевозку,
- продажу,
- даже публикацию фото охраняемых видов грибов.
Какие грибы нельзя собирать
В Красной книге РФ и региональных перечнях — более 40 видов, включая:
- Трюфель летний — деликатес, за который теперь можно получить уголовное дело;
- Мухомор крошащийся, паутинник душистый — редкие и ядовитые;
- Вешенка небродийская, шишкогриб хлопьеножковый — малоизвестные, но под охраной;
- Опенок чеканный, трутовик корнелюбивый — встречаются в отдельных регионах.
Важно: в некоторых регионах в Красную книгу включены даже белые грибы, подосиновики и подберёзовики.
Штрафы и наказания — от фото до тюрьмы
- Если гриб собран случайно:
Штраф: от 2 500 до 5 000 руб.
Незнание не освобождает от ответственности.
- Если умышленно:
До 1 000 000 руб. штрафа
И до 4 лет принудительных работ
- Если сбор велся группой, с последующей продажей:
До 9 лет лишения свободы
И до 3 000 000 руб. штрафа
- За публикацию фото или видео:
До 6 лет лишения свободы
И до 2 000 000 руб. штрафа
Почему даже опытные грибники рискуют
По словам экспертов, отличить запрещённый гриб от разрешённого не всегда просто:
- У «двойников» — похожий вид, но разный правовой статус;
- Некоторые виды сыроежек, подосиновиков и даже подберёзовиков внешне отличает только миколог.
Как избежать штрафа: инструкция
- Изучайте Красную книгу региона перед каждым походом;
- Не собирайте незнакомые грибы — даже если они кажутся «обычными»;
- Сомневаетесь? Не трогайте — сфотографируйте;
- Не выкладывайте фото редких грибов в соцсети — это может быть доказательством;
- Следите за изменениями — список охраняемых видов обновляется ежегодно.
Неожиданные факты
- В некоторых регионах штрафы за грибы превышают штрафы за охоту.
- В Европе (например, в Италии) сбор трюфелей без лицензии — уголовное преступление.
- В России уже есть случаи возбуждения дел за фото редких грибов в социальных сетях.
Вывод
Теперь «тихая охота» может закончиться реальными проблемами — от штрафов до тюрьмы. Закон не оставляет места для ошибок, даже случайных. Перед походом в лес обязательно изучите правила, чтобы увлечение грибами не обернулось уголовным делом, сообщает pg21.
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