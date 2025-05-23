Закон приняли тихо: за сбор этих грибов обяжут заплатить миллион рублей
73.mchs.gov.ru
С октября 2023 года в России ужесточили правила сбора редких грибов. Теперь даже фото запрещённых видов может привести к суду.
Рассказываем, какие грибы под охраной и как избежать проблем.
Что изменилось
С октября 2023 года вступили в силу новые правила, которые касаются:
- сбора
- хранения
- перевозки
- продажи
- публикации фото редких грибов
Речь идёт о грибах, занесённых в Красную книгу РФ и региональные списки.
Какие грибы под запретом
Под охраной — более 40 видов, среди них:
- Трюфель летний — деликатес, за который теперь можно получить уголовное дело
- Мухомор крошащийся, паутинник душистый — редкие и ядовитые
- Вешенка небродийская, шишкогриб хлопьеножковый — малоизвестные, но охраняемые
- Опенок чеканный, трутовик корнелюбивый — встречаются только в отдельных регионах
- В ряде регионов под запретом даже белые грибы, подосиновики и подберёзовики.
Штрафы и наказания
- Если гриб собран случайно:
Штраф: от 2 500 до 5 000 рублей
- Если умышленно:
Штраф: до 1 млн рублей
До 4 лет принудительных работ
- Если сбор групповой и с продажей:
Штраф: до 3 млн рублей
До 9 лет лишения свободы
- За фото или видео в соцсетях:
До 6 лет тюрьмы
Штраф: до 2 млн рублей
Почему это касается даже опытных грибников
«Двойники»: внешне почти неотличимые, но один вид охраняется, другой — нет
Некоторые запрещённые виды отличаются только на микроскопическом уровне
Как защитить себя
- Проверьте Красную книгу региона перед походом
- Не собирайте незнакомые грибы, даже если они кажутся обычными
- В сомнении? Фотографируйте, но не берите
- Не выкладывайте фото редких грибов в соцсети
- Следите за обновлениями списков — они пересматриваются каждый год
«Тихая охота» больше не так безобидна. Новые правила жёсткие, и ошибка может стоить дорого. Перед сбором грибов теперь важны не только знания микологии, но и правовых ограничений.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец