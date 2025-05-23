Закон приняли тихо: за сбор этих грибов обяжут заплатить миллион рублей

С октября 2023 года в России ужесточили правила сбора редких грибов. Теперь даже фото запрещённых видов может привести к суду.

Рассказываем, какие грибы под охраной и как избежать проблем.

Что изменилось

С октября 2023 года вступили в силу новые правила, которые касаются:

сбора

хранения

перевозки

продажи

публикации фото редких грибов

Речь идёт о грибах, занесённых в Красную книгу РФ и региональные списки.

Какие грибы под запретом

Под охраной — более 40 видов, среди них:

Трюфель летний — деликатес, за который теперь можно получить уголовное дело

Мухомор крошащийся, паутинник душистый — редкие и ядовитые

Вешенка небродийская, шишкогриб хлопьеножковый — малоизвестные, но охраняемые

Опенок чеканный, трутовик корнелюбивый — встречаются только в отдельных регионах

В ряде регионов под запретом даже белые грибы, подосиновики и подберёзовики.

Штрафы и наказания

Если гриб собран случайно:

Штраф: от 2 500 до 5 000 рублей

Если умышленно:

Штраф: до 1 млн рублей

До 4 лет принудительных работ

Если сбор групповой и с продажей:

Штраф: до 3 млн рублей

До 9 лет лишения свободы

За фото или видео в соцсетях:

До 6 лет тюрьмы

Штраф: до 2 млн рублей

Почему это касается даже опытных грибников

«Двойники»: внешне почти неотличимые, но один вид охраняется, другой — нет

Некоторые запрещённые виды отличаются только на микроскопическом уровне

Как защитить себя

Проверьте Красную книгу региона перед походом

Не собирайте незнакомые грибы, даже если они кажутся обычными

В сомнении? Фотографируйте, но не берите

Не выкладывайте фото редких грибов в соцсети

Следите за обновлениями списков — они пересматриваются каждый год

«Тихая охота» больше не так безобидна. Новые правила жёсткие, и ошибка может стоить дорого. Перед сбором грибов теперь важны не только знания микологии, но и правовых ограничений.