Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Закон приняли тихо: за сбор этих грибов обяжут заплатить миллион рублей

С октября 2023 года в России ужесточили правила...

73.mchs.gov.ru

Подписаться на Дзен.канал

С октября 2023 года в России ужесточили правила сбора редких грибов. Теперь даже фото запрещённых видов может привести к суду.

Рассказываем, какие грибы под охраной и как избежать проблем.

Что изменилось

С октября 2023 года вступили в силу новые правила, которые касаются:

  • сбора
  • хранения
  • перевозки
  • продажи
  • публикации фото редких грибов

Речь идёт о грибах, занесённых в Красную книгу РФ и региональные списки.

Какие грибы под запретом

Под охраной — более 40 видов, среди них:

  • Трюфель летний — деликатес, за который теперь можно получить уголовное дело
  • Мухомор крошащийся, паутинник душистый — редкие и ядовитые
  • Вешенка небродийская, шишкогриб хлопьеножковый — малоизвестные, но охраняемые
  • Опенок чеканный, трутовик корнелюбивый — встречаются только в отдельных регионах
  • В ряде регионов под запретом даже белые грибы, подосиновики и подберёзовики.

Штрафы и наказания

  • Если гриб собран случайно:

Штраф: от 2 500 до 5 000 рублей

  • Если умышленно:

Штраф: до 1 млн рублей

До 4 лет принудительных работ

  • Если сбор групповой и с продажей:

Штраф: до 3 млн рублей

До 9 лет лишения свободы

  • За фото или видео в соцсетях:

До 6 лет тюрьмы

Штраф: до 2 млн рублей

Почему это касается даже опытных грибников

«Двойники»: внешне почти неотличимые, но один вид охраняется, другой — нет

Некоторые запрещённые виды отличаются только на микроскопическом уровне

Как защитить себя

  • Проверьте Красную книгу региона перед походом
  • Не собирайте незнакомые грибы, даже если они кажутся обычными
  • В сомнении? Фотографируйте, но не берите
  • Не выкладывайте фото редких грибов в соцсети
  • Следите за обновлениями списков — они пересматриваются каждый год

«Тихая охота» больше не так безобидна. Новые правила жёсткие, и ошибка может стоить дорого. Перед сбором грибов теперь важны не только знания микологии, но и правовых ограничений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Советский военный вернулся в РФ к родным после 40 лет пребывания в Афганистане

Новости Казани

23 часа назад

«Легких прогулок не обещаем, но будет интересно»: военный о службе в Африканском корпусе

ивантеевка 5

Лонгриды

23 часа назад

Закрыл вентиляцию — подписал приговор: как казанцы погибают в обычных квартирах

Новости Казани

день назад

Mash Iptash: Ребёнка-Маугли нашли в квартире на Волкова

услуги оперативной полиграфии в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Появилось видео из казанской квартиры, где нашли ребенка-маугли

Новости Казани

день назад

7 казанцев отравились грибами, купленными с рук

Новости Казани

день назад

На Кабане в Казани спасли чомгу

Новости Казани

день назад

Появились эскизы будущего Дворца спорта Алины Загитовой
Лонгриды
2 дня назад

«Нас заставляли молчать»: директор школы «СОлНЦе» о масштабах кризиса и борьбе за будущее

В Казани разгорается скандал вокруг школы-интер...

Не у нас

24 минуты назад

Новый род элазмозавра Traskasaura sandrae нашли ученые США

Интересное в Казани

22 часа назад

Когда ударит -30°, будет поздно: почему некоторые казанцы летом готовятся к зимним кошмарам

Не у нас

29 минут назад

Доктор Медведев заявил о пользе пальмового масла

Не у нас

49 минут назад

При крушении вертолета в Орловской области погибли двое
Путин поддержал идею Минниханова об ипотеке для...
Новости Татарстана
час назад

Путин поддержал идею Минниханова об ипотеке для семей с детьми до 14 лет

Не у нас

54 минуты назад

Два подростка нашли любовное послание из 1959 года в бутылке

Не у нас

54 минуты назад

В США создано мобильное приложение для быстрого определения инфаркта и инсульта

Не у нас

54 минуты назад

Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил пепел на высоту 2600 метров
Где пройдет пятый Международный фестиваль медиа...
Интересное в Казани
7 дней назад

Где пройдет пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР