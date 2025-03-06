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Захватит еще половину недели. На 8 Марта добавили выходных

В 2025 году дополнительного выходного на 8 Март...

m24.ru

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В 2025 году Международный женский день, 8 марта, выпадает на субботу. Согласно постановлению Правительства РФ от 4 октября 2024 года №1335, праздничный выходной перенесён на пятницу, 13 июня, чтобы создать продлённые выходные в честь Дня России. ​

Таким образом, в марте 2025 года дополнительного выходного не предусмотрено: россияне будут отдыхать в обычные выходные дни — субботу, 8 марта, и воскресенье, 9 марта. Рабочая неделя после праздника начнётся с понедельника, 10 марта. ​

Для тех, кто желает продлить отдых, есть возможность взять отпускные дни после 8 марта. Поскольку праздничные дни не включаются в период отпуска, можно оформить отпуск с понедельника, 10 марта, и таким образом увеличить продолжительность отдыха. ​

Следует отметить, что в 2025 году дополнительный выходной за 23 февраля, который выпал на воскресенье, также перенесён на четверг, 8 мая, обеспечивая продлённые выходные в мае. ​

Таким образом, в марте 2025 года россияне будут отдыхать в стандартные выходные дни, а дополнительные дни отдыха перенесены на другие месяцы для более рационального использования праздничных дней, сообщает primpress.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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