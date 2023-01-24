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ЗАГС в российском регионе зарегистрировал брак между отцом и дочерью

ЗАГС в российском регионе зарегистрировал брак между отцом и дочерью

Фото: kartinkin.net

Только недавно наружу выплыли подробности скандала, который разразился в Самарской области из-за брака между отцом и дочерью. Сам брак в ЗАГС зарегистрировали еще осенью 2018 года. И теперь этот случай попал в обзор судебной практики Верховного суда России.

Девушка 1990 года рождения по достижении 20-летнего возраста поменяла имя и фамилию. А в октябре 2018 года 28-летняя жительница Самары вышла замуж за избранника, которому на тот период было 45 лет. В то время никто из окружающих и представить не мог, что в мужья молодая женщина выбрала для себя не просто родственника, а родного отца.

И только сейчас правоохранительные органы установили, что супруги – это отец и дочь, а браки между близкими родственниками, как известно, запрещены. Прокурор обратился в суд с требованием расторгнуть порочный союз. Иск был удовлетворен, и запись о государственной регистрации этого брака - аннулирована.

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