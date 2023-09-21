Зачислят по 13 000 рублей каждому: какие россияне получат прибавку к зарплате

Российское правительство утвердило новый порядок маткапитала, при котором из него семьям платят ежемесячные выплаты. Выплаты положены на детей до трехлетнего возраста, и теперь нет роли, первый это ребенок в семье или второй. Ранее выплату получали только за вторых детей.

Теперь постановлением правительства утвержден перечень документов и родителям больше не надо собирать дополнительные бумаги.

СФР сформирует пакет документов автоматически во внутриведомственному взаимодействию.

А само заявление можно подать на Госуслугах или в МФЦ.

В среднем по России такая выплата составляет около 13 тысяч рублей, в ряде регионов - выше.