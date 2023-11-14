Зачетки и студенческие билеты появятся в цифровом виде на "Госуслугах"

В России появятся электронные зачетные книжки и студенческие билеты, они будут доступны студентам на "Госуслугах". Проект постановления правительства опубликован на портале правовых актов.

Минцифры предлагает студентам, аспирантам и ординаторам пользоваться вскоре электронными документами для прохода на территорию вуза, для покупки билетов на поезда и самолеты, для оформления проездных на городской транспорт.

В Госуслугах можно будет следить и за успеваемостью. Студенческий билет в электронной форме запустят с 2024 года.

Пользоваться студенты смогут и бумажной версией документов - действовать будут и те, и другие.