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Зачетки и студенческие билеты появятся в цифровом виде на "Госуслугах"

Зачетки и студенческие билеты появятся в цифровом виде на "Госуслугах"

Фото: социальные сети

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В России появятся электронные зачетные книжки и студенческие билеты, они будут доступны студентам на "Госуслугах". Проект постановления правительства опубликован на портале правовых актов.

Минцифры предлагает студентам, аспирантам и ординаторам пользоваться вскоре электронными документами для прохода на территорию вуза, для покупки билетов на поезда и самолеты, для оформления проездных на городской транспорт.

В Госуслугах можно будет следить и за успеваемостью. Студенческий билет в электронной форме запустят с 2024 года.

Пользоваться студенты смогут и бумажной версией документов - действовать будут и те, и другие.

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