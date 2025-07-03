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Забыла о салатах — просто нарезаю огурцы и складываю в пакет: эта ленивоя закуска исчезает моментально

Вкусная и ароматная закуска из свежих огурцов, ...

kasheloff.ru

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Простая и вкусная закуска из огурцов: нарезаем, встряхиваем и наслаждаемся

Огурцы в сочетании с ароматными специями — это настоящая находка для ленивых хозяек. Блюдо готовится за пару минут, а съедается моментально!

Ингредиенты:

  • 1 кг свежих огурцов

  • 1 ч. л. соли

  • 0,5 ч. л. молотого кориандра

  • 1/3 ч. л. чёрного перца

  • 2-3 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. горчицы

  • 1 ч. л. паприки

  • 0,5 ч. л. куркумы

  • 2 ст. л. растительного масла

  • 25 г свежего укропа

Как готовить:

  1. Огурцы вымойте, отрежьте кончики и нарежьте на брусочки.

  2. Поместите нарезанные огурцы в полиэтиленовый пакет.

  3. Добавьте специи, чеснок, растительное масло, горчицу и нарезанный укроп.

  4. Завяжите пакет и хорошенько встряхните, чтобы все ингредиенты перемешались.

  5. Оставьте закуску в холодильнике на 30 минут для насыщения вкусом.

Готово! Подавать такую закуску можно к любому блюду — она отлично сочетается с мясом, рыбой или как самостоятельная легкая закуска.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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