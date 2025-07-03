Забыла о салатах — просто нарезаю огурцы и складываю в пакет: эта ленивоя закуска исчезает моментально
kasheloff.ru
Простая и вкусная закуска из огурцов: нарезаем, встряхиваем и наслаждаемся
Огурцы в сочетании с ароматными специями — это настоящая находка для ленивых хозяек. Блюдо готовится за пару минут, а съедается моментально!
Ингредиенты:
1 кг свежих огурцов
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. молотого кориандра
1/3 ч. л. чёрного перца
2-3 зубчика чеснока
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. паприки
0,5 ч. л. куркумы
2 ст. л. растительного масла
25 г свежего укропа
Как готовить:
Огурцы вымойте, отрежьте кончики и нарежьте на брусочки.
Поместите нарезанные огурцы в полиэтиленовый пакет.
Добавьте специи, чеснок, растительное масло, горчицу и нарезанный укроп.
Завяжите пакет и хорошенько встряхните, чтобы все ингредиенты перемешались.
Оставьте закуску в холодильнике на 30 минут для насыщения вкусом.
Готово! Подавать такую закуску можно к любому блюду — она отлично сочетается с мясом, рыбой или как самостоятельная легкая закуска.
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