Забыла о салатах — просто нарезаю огурцы и складываю в пакет: эта ленивоя закуска исчезает моментально

Простая и вкусная закуска из огурцов: нарезаем, встряхиваем и наслаждаемся

Огурцы в сочетании с ароматными специями — это настоящая находка для ленивых хозяек. Блюдо готовится за пару минут, а съедается моментально!

Ингредиенты:

1 кг свежих огурцов

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. молотого кориандра

1/3 ч. л. чёрного перца

2-3 зубчика чеснока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. куркумы

2 ст. л. растительного масла

25 г свежего укропа

Как готовить:

Огурцы вымойте, отрежьте кончики и нарежьте на брусочки. Поместите нарезанные огурцы в полиэтиленовый пакет. Добавьте специи, чеснок, растительное масло, горчицу и нарезанный укроп. Завяжите пакет и хорошенько встряхните, чтобы все ингредиенты перемешались. Оставьте закуску в холодильнике на 30 минут для насыщения вкусом.

Готово! Подавать такую закуску можно к любому блюду — она отлично сочетается с мясом, рыбой или как самостоятельная легкая закуска.