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Сплошная "химия", а не соль: Роскачество обнародовало 5 марок поваренной соли, которые не стоит покупать даже на закрутки

Недавнее исследование соли выявило множество не...

progorodsamara.ru

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Почему не стоит покупать соль от этих 5 брендов: результаты исследования Роскачества

Роскачество провело анализ соли, который выявил несколько проблем с маркировкой и составом продукции от известных брендов. Эти проблемы ставят под сомнение качество соли, которую мы используем ежедневно.

Мошенничество с местом производства

Некоторые бренды вводят в заблуждение покупателей, указывая место упаковки, но не места добычи соли. Продукты таких марок могут не соответствовать заявленной стране происхождения.

Заявления «без ГМО» на соли

Несмотря на то, что соль не может содержать ГМО, некоторые производители продолжают делать такие заявления на упаковках. Это является маркетинговым ходом и вводит покупателей в заблуждение.

Морская соль без моря

Не все бренды предлагают настоящую морскую соль, несмотря на то, что на упаковке написано «морская». Некоторые бренды используют эту маркировку на продукции, произведенной в регионах без доступа к морю.

Обнаруженные несоответствия в продукции брендов

Проблемы были выявлены в соли от таких брендов:

  • Торговый дом Соль: недостаток йода.

  • Валетек: содержание йода ниже заявленного.

  • Белёк: превышение содержания нерастворимых веществ.

  • Crista: нарушение содержания хлорида натрия.

  • Салина: несоответствие размера гранул стандартам.

Как выбрать качественную соль?

Изучайте состав и место производства перед покупкой, чтобы избежать сомнительных товаров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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