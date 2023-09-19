«Забирать в армию в первую очередь стритрейсеров, драчунов и натурализованных граждан»: депутат Госдумы сделал важное заявление

Депутат Госдумы Олег Нилов призвал в первую очередь проверять на предмет уклонения от службы в армии тех, кто нарушает общественный порядок.

"Например, стритрейсеры, которые продолжают гонять по улицам и проспектам города, играют в "шашечки" до 200 км. Например, какие-то многочисленные уличные бойцы, которым некуда лишнюю энергию выпустить и они нарушают порядок, совершают правонарушения", - предложил Нилов.

Такие люди в обществе могут представлять определенную опасность, зато в армии такие смельчаки очень нужны, уверен Нилов.

Помимо хулиганов всех мастей он призвал повнимательнее проверять, встали на учет миигранты, получившие паспорт РФ. Если они не на воинском учете, это должно быть исправлено.

