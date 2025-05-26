Заявил, что не обижается: 11-летнеяя девочка ударила собственного отца ножом в живот

В Нижегородской области 11-летняя пятиклассница ударила ножом своего отца в живот во время конфликта.

По данным Telegram-канала Ni Mash, инцидент произошёл в Починковском округе. Мужчина, которому 53 года, пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения, что стало причиной ссоры с дочерью.

Школьница схватила нож и нанесла удар, после чего мужчину срочно госпитализировали. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает mk.