Заявил, что не обижается: 11-летнеяя девочка ударила собственного отца ножом в живот
dzen.ru
В Нижегородской области 11-летняя пятиклассница ударила ножом своего отца в живот во время конфликта.
По данным Telegram-канала Ni Mash, инцидент произошёл в Починковском округе. Мужчина, которому 53 года, пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения, что стало причиной ссоры с дочерью.
Школьница схватила нож и нанесла удар, после чего мужчину срочно госпитализировали. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает mk.
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