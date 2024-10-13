За скрытые номера появятся штрафы с камер: эксперимент стартует в нескольких регионах уже в октябре

Осень 2024 года принесет ряд значимых изменений для российских автомобилистов. С первого октября вводятся нововведения, касающиеся стоимости автомобилей, страховых полисов и размеров штрафов. Эти изменения затронут как отечественных, так и иностранных производителей авто, а также повлияют на условия страхования.

Рост цен на автомобили из-за увеличения утильсбора

С начала октября 2024 года вводится новый расчет утилизационного сбора, который предполагает увеличение на 70-85%, и дополнительное повышение на 10-20% ежегодно начиная с 2025 года. Эти меры приведут к значительному подорожанию автомобилей в России, особенно для тех моделей, которые имеют низкий уровень локализации производства.

Новые страховые полисы ОСАГО

Уже с этого месяца, с октября 2024 года, начнет действовать для России и Белоруссии единый полис ОСАГО. Этот полис будет добровольным, и его стоимость не изменится для тех, кто не планирует использовать новую опцию. Это нововведение позволит автомобилистам, часто путешествующим между двумя странами, чувствовать себя более уверенно в вопросах страхового покрытия.

Переход на новую базу данных по ОСАГО

С первого октября вся база данных автовладельцев России перейдет под управление структуры Банка России. Это обновление направлено на улучшение и упрощение процесса регистрации страховых полисов, хотя возможны временные технические сложности на стадии перехода.

Введение штрафов за скрытые номера

В рамках усилий по повышению безопасности на дорогах запускается пилотный проект, в котором дорожные камеры начнут автоматически фиксировать автомобили со скрытыми номерами. Штрафы за такие нарушения могут включать как финансовые санкции, так и лишение прав на управление транспортным средством.

Изменения в процедуре оформления ДТП

Нововведение касается и оформления документов после ДТП: теперь извещения будут содержать QR-коды, которые упростят процесс получения информации о правильном оформлении происшествий через портал госуслуг.

Эти изменения, несомненно, окажут значительное влияние на жизнь российских автомобилистов, обещая как улучшение условий их страхования, так и повышение ответственности за соблюдение правил дорожного движения, пишет autonews.ru.