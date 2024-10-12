За скрытые номера каждый получит штрафы с камер: эксперимент стартует в нескольких регионах уже в октябре

С первого октября 2024 года в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили, что обещает существенное подорожание автотранспорта, особенно импортируемого и малолокализованного. Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) утвердило новые коэффициенты, которые приведут к увеличению стоимости утильсбора на 70-85% с начала октября, а с каждым январем последующих лет ожидается дополнительное повышение на 10-20%.

Как изменится утильсбор?

Базовая ставка утильсбора останется неизменной и составит 20 000 рублей, однако изменения коснутся коэффициентов для различных категорий автомобилей. Например, для автомобилей с объемом двигателя от 1,0 до 2,0 литра утильсбор увеличится с текущих 300 600 рублей до примерно 556 000 рублей в 2024 году. В следующем, 2025 году, она вырастет еще больше - до 667 000 рублей. Автомобили с двигателем от 2,0 до 3,0 литра увидят увеличение до 1 563 000 рублей уже в этом, 2024, году. В 025 оно будет еще больше - до 1 875 600 рублей в следующем году.

Почему поднимаются цены?

Рост стоимости утильсбора напрямую влияет на конечную цену автомобилей, особенно тех, которые импортируются или производятся в России с низким уровнем локализации. Повышение утильсбора увеличивает издержки на производство и импорт, что, в свою очередь, перекладывается на покупателей. В результате автомобили становятся дороже на сотни тысяч рублей.

Влияние на автопроизводителей

Для российских производителей утильсбор возвращается в виде промышленных субсидий, что помогает снизить влияние увеличения сбора на конечные цены их продукции. Однако, для импортеров и производителей с низкой степенью локализации, новые изменения станут значительной финансовой нагрузкой, пишет autonews.ru.

Будущее утилизационного сбора

Утильсбор введен в России в 2012 году. Такого такого нововведения - финансирования утилизации транспортных средств по завершении их эксплуатации. Средства от сбора являются частью федерального бюджета, который направляется на поддержку промышленных предприятий и других государственных программ.

Это подорожание автомобилей, вызванное увеличением утильсбора, может существенно повлиять на автомобильный рынок, потенциально снижая спрос на новые машины и изменяя предпочтения потребителей в сторону более доступных или более экологически чистых вариантов.