Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

За счастливые 117 лет, которые она прожила, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

Женщина, пережившая долгие годы, рассказала о с...

azh.kz

Подписаться на Дзен.канал

Секреты долгой жизни: женщина, пережившая долгие годы, раскрывает свой подход к здоровью

Женщина, пережившая долгие годы, поделилась своими секретами здоровья и долголетия. Для неё ключ к долгой жизни кроется не в модных суперфудах или строгих диетах, а в простоте питания, умеренности и спокойном отношении к жизни. В её рационе не было излишков, а стабильность питания стала более важной, чем разнообразие продуктов.

Простой рацион как залог здоровья

Её питание в основном состояло из углеводов, которые обеспечивали основной источник энергии. Несмотря на то, что женщина не придерживалась строгих диет с обилием фруктов и овощей, стабильность и умеренность в её рационе сыграли важнейшую роль в поддержании здоровья. Это может удивить тех, кто считает, что для хорошего самочувствия необходимо разнообразие растительных продуктов, однако именно простота и баланс оказались главными составляющими её долголетия.

Активность и гармония с собой

Кроме питания, ключевым аспектом долгой жизни для этой женщины было поддержание физической активности. Регулярные прогулки на свежем воздухе и избегание стрессов стали неотъемлемой частью её ежедневной рутины. Спокойный образ жизни, отсутствие перегрузок и умеренность в питании позволяли ей поддерживать здоровье на протяжении многих лет.

Научный взгляд на долголетие

Медики подтверждают, что долголетие зависит не только от правильного питания. Важными факторами являются психоэмоциональное состояние, стабильный режим сна и отдыха, а также гармония с собой и окружающими. Эти аспекты способствуют поддержанию хорошего здоровья и долгих лет жизни.

Индивидуальный путь к долголетию

Врачи также отмечают, что формула долголетия индивидуальна для каждого человека. Главное — прислушиваться к своему телу, поддерживать внутреннюю гармонию, избегать стресса и уделять внимание качественному отдыху. Каждый из этих элементов способствует сохранению здоровья и долголетию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

23 часа назад

В сеть попали более миллиона SMS-кодов двухфакторной аутентификации

Интересное в Казани

день назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

фото квартирных клопов

Лонгриды

день назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

фотосессия с лошадью в платье в Ростове-на-Дону

Не у нас

день назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Новости Татарстана

день назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

день назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Новости Татарстана

58 минут назад

Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

Не у нас

14 часов назад

Цены на сахар упали до минимального уровня за 4 года
Новости Татарстана
2 часа назад

Число иностранных студентов в Татарстане продолжает расти

В Татарстане обучается 22 тысячи иностранных ст...

Новости Татарстана

58 минут назад

Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

Интересное в Казани

день назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

Новости Татарстана

час назад

Рустам Минниханов поделился успехами Татарстана в области сохранения наследия

Не у нас

час назад

Нейросеть помогла раскрыть тайны вращения черной дыры в галактике
В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги

Не у нас

час назад

РПЦ объясняет, почему можно есть рыбу в Петров пост

Не у нас

час назад

В Турции мошенники разводят туристов на деньги через обмен валюты

Не у нас

час назад

Российские ученые разработали лекарство от лихорадки чикунгунья
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю