За руль точно нельзя: водителям придется сдавать на права заново

Украинцам с бессрочными водительскими правами придется их обновить: что меняется

Украинские водители, имеющие бессрочные водительские удостоверения, вскоре могут столкнуться с необходимостью их замены. Кабмин подал в Верховную Раду законопроект №8082, который существенно меняет правила выдачи и срока действия водительских прав.

Новый срок действия прав: от 10 до 15 лет

Если закон будет принят, все водительские удостоверения — и новые, и уже выданные — будут иметь ограниченный срок действия. В зависимости от категории транспортного средства, права будут выдаваться сроком на 10 или 15 лет.

Ранее выданные бессрочные удостоверения также подпадут под действие нового закона. Это означает, что владельцам таких документов придется пройти процедуру обновления.

Повторные экзамены для нарушителей

Законопроект вводит ужесточение для водителей с частыми нарушениями. Если у водителя будет зафиксировано множество штрафов, ему придется снова сдавать теоретический и практический экзамены для получения новых прав. Таким образом власти надеются повысить уровень ответственности за рулем.

Часть курса на евроинтеграцию

Эта реформа — шаг навстречу гармонизации с законодательством ЕС. В странах Европы водительские удостоверения уже давно имеют ограниченный срок действия. Европейская практика показала, что такая система помогает улучшить безопасность на дорогах и снизить аварийность.

Что делать водителям уже сейчас

Эксперты советуют не откладывать — внимательно следить за новостями и быть готовыми к обновлению документов. Следить за деталями стоит на официальных сайтах Верховной Рады и МВД Украины, где будет публиковаться информация о вступлении закона в силу и порядке переоформления прав.