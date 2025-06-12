За руль нельзя: водителям придется сдавать на права заново
absatz.media
Украинцы, пользующиеся бессрочными водительскими правами, могут столкнуться с необходимостью их обновления.
Владельцы водительских удостоверений, выданных до 2011 года, рискуют потерять возможность использовать документы без ограничения по времени.
Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект №8082, который значительно меняет систему выдачи и действия водительских прав. Законопроект устанавливает сроки действия удостоверений от 10 до 15 лет в зависимости от категории транспортного средства.
Нововведение для действующих и будущих прав
Это нововведение коснется не только будущих водительских удостоверений. Законопроект также распространяется на уже действующие права, включая те, которые в настоящее время имеют бессрочный статус. Таким образом, владельцы таких прав должны быть готовы к их обновлению в ближайшее время.
Требования для нарушителей
Для водителей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и накапливают штрафы, предусмотрены дополнительные требования. Такие водители будут обязаны пройти повторную проверку знаний. Процедура включает сдачу теоретических и практических экзаменов для получения нового удостоверения.
Влияние на евроинтеграцию
Предложенные изменения являются частью евроинтеграционного пакета реформ, направленных на гармонизацию украинского законодательства с европейскими стандартами. В странах ЕС подобная система действует уже долгое время, и эксперты утверждают, что она помогает снижать аварийность и повышать безопасность дорожного движения.
Что делать водителям?
Эксперты рекомендуют украинцам следить за развитием ситуации и заранее готовиться к обновлению документов. Для получения актуальной информации о сроках и порядке выполнения требований важно регулярно проверять обновления на официальных сайтах Верховной Рады и МВД, сообщает help.
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