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«За руль можно садиться пьяным только при одном условии»: пояснение Верховного суда

«За руль можно садиться пьяным только при одном условии»: пояснение Верховного суда

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Верховный суд России ответил на вопрос, можно ли садиться выпившим за руль автомобиля. Как пишет РИАН, есть постановление судебной коллегии ВС РФ, в котором говорится, что сидеть за рулем пьяным автомобилист вполне может, штрафовать его за это или тем более лишать прав нельзя.

Но есть условие - водитель должен быть за рулем припаркованного автомобиля. Машина не должна двигаться.
Прецедент создал водитель из Московской области. Мужчина сидел вечером в своей "Весте" и выпивал на обочине с заглушенным двигателем.

Инспектор ГИБДД поинтересовался ситуацией и быстро составил на пьяного протокол. Суд первой инстанции лишил мужчину прав и оштрафовал на 30 тысяч. Были и другие суды, которые соглашались с судом первой инстанции. так было, пока упорный автомобилист не дошел до высшей судебной инстанции. В Верховном суде отменили предыдущие решения судов и разъяснил меру применения в текущей и аналогичных ситуациях.

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