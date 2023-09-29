«За руль можно садиться пьяным только при одном условии»: пояснение Верховного суда

Верховный суд России ответил на вопрос, можно ли садиться выпившим за руль автомобиля. Как пишет РИАН, есть постановление судебной коллегии ВС РФ, в котором говорится, что сидеть за рулем пьяным автомобилист вполне может, штрафовать его за это или тем более лишать прав нельзя.

Но есть условие - водитель должен быть за рулем припаркованного автомобиля. Машина не должна двигаться.

Прецедент создал водитель из Московской области. Мужчина сидел вечером в своей "Весте" и выпивал на обочине с заглушенным двигателем.

Инспектор ГИБДД поинтересовался ситуацией и быстро составил на пьяного протокол. Суд первой инстанции лишил мужчину прав и оштрафовал на 30 тысяч. Были и другие суды, которые соглашались с судом первой инстанции. так было, пока упорный автомобилист не дошел до высшей судебной инстанции. В Верховном суде отменили предыдущие решения судов и разъяснил меру применения в текущей и аналогичных ситуациях.

