За рубеж уехать не получится: в России с 5 апреля вступили в действия новые ограничения для военнообязанных
ursassi.ru
С 1 апреля 2025 года в России стартовал очередной весенний призыв на срочную военную службу. По указу президента, в армию будет направлено 160 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет.
Призыв проходит по обновлённым правилам — с цифровыми повестками, новыми медицинскими критериями и расширенным перечнем отсрочек.
Электронные повестки стали реальностью
Впервые массово применяются электронные повестки: они приходят не только в бумажном виде, но и отображаются в личных кабинетах на «Госуслугах», а в Москве — на портале «Мос.ру». Такие повестки юридически равнозначны обычным — в них указываются дата, место и причина вызова.
Как проходит призыв
После получения повестки гражданин проходит медицинскую комиссию, в которую входят:
- Терапевт,
- хирург,
- невролог,
- психиатр,
- офтальмолог,
- стоматолог,
- ЛОР,
- дерматовенеролог.
Также сдаются анализы крови и мочи, делается флюорография, ЭКГ и тесты на инфекции.
Категории годности:
- А — годен полностью,
- Б — годен с ограничениями,
- В — ограниченно годен (освобождение в мирное время),
- Г — временно не годен (перенос призыва),
- Д — не годен.
Важно: изменения в медкритериях коснутся только контрактников, включая новые подходы к таким диагнозам, как лёгкая шизофрения, неврозы и скрытые инфекции.
Кто не подлежит призыву
Освобождение получают:
- уже отслужившие в РФ или за границей (по контракту),
- обладатели учёной степени,
- находящиеся под следствием или с судимостью,
- единственные опекуны,
- родственники погибших военных.
Кому положена отсрочка
Призыв отложат, если:
- вы учитесь очно (школа, колледж, вуз),
- ухаживаете за инвалидом,
- у вас двое детей или один ребёнок при беременности жены,
- вы работаете в критически важных отраслях или в аккредитованной IT-компании.
Ответственность за уклонение
Неявка в военкомат в течение 20 дней после получения повестки влечёт ограничения:
- запрет на регистрацию имущества и ИП,
- невозможность управления автомобилем,
- запрет на выезд за границу.
За злостное уклонение возможны:
- штраф до 200 000 рублей,
- арест до 6 месяцев,
- принудительные работы или лишение свободы до 2 лет.
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