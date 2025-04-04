За рубеж уехать не получится: в России с 5 апреля вступили в действия новые ограничения для военнообязанных

С 1 апреля 2025 года в России стартовал очередной весенний призыв на срочную военную службу. По указу президента, в армию будет направлено 160 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Призыв проходит по обновлённым правилам — с цифровыми повестками, новыми медицинскими критериями и расширенным перечнем отсрочек.

Электронные повестки стали реальностью

Впервые массово применяются электронные повестки: они приходят не только в бумажном виде, но и отображаются в личных кабинетах на «Госуслугах», а в Москве — на портале «Мос.ру». Такие повестки юридически равнозначны обычным — в них указываются дата, место и причина вызова.

Как проходит призыв

После получения повестки гражданин проходит медицинскую комиссию, в которую входят:

Терапевт,

хирург,

невролог,

психиатр,

офтальмолог,

стоматолог,

ЛОР,

дерматовенеролог.

Также сдаются анализы крови и мочи, делается флюорография, ЭКГ и тесты на инфекции.

Категории годности:

А — годен полностью,

Б — годен с ограничениями,

В — ограниченно годен (освобождение в мирное время),

Г — временно не годен (перенос призыва),

Д — не годен.

Важно: изменения в медкритериях коснутся только контрактников, включая новые подходы к таким диагнозам, как лёгкая шизофрения, неврозы и скрытые инфекции.

Кто не подлежит призыву

Освобождение получают:

уже отслужившие в РФ или за границей (по контракту),

обладатели учёной степени,

находящиеся под следствием или с судимостью,

единственные опекуны,

родственники погибших военных.

Кому положена отсрочка

Призыв отложат, если:

вы учитесь очно (школа, колледж, вуз),

ухаживаете за инвалидом,

у вас двое детей или один ребёнок при беременности жены,

вы работаете в критически важных отраслях или в аккредитованной IT-компании.

Ответственность за уклонение

Неявка в военкомат в течение 20 дней после получения повестки влечёт ограничения:

запрет на регистрацию имущества и ИП,

невозможность управления автомобилем,

запрет на выезд за границу.

За злостное уклонение возможны: