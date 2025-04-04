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За рубеж уехать не получится: в России с 5 апреля вступили в действия новые ограничения для военнообязанных

Весенний призыв 2025 года начался по обновлённы...

ursassi.ru

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С 1 апреля 2025 года в России стартовал очередной весенний призыв на срочную военную службу. По указу президента, в армию будет направлено 160 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Призыв проходит по обновлённым правилам — с цифровыми повестками, новыми медицинскими критериями и расширенным перечнем отсрочек.

Электронные повестки стали реальностью

Впервые массово применяются электронные повестки: они приходят не только в бумажном виде, но и отображаются в личных кабинетах на «Госуслугах», а в Москве — на портале «Мос.ру». Такие повестки юридически равнозначны обычным — в них указываются дата, место и причина вызова.

Как проходит призыв

После получения повестки гражданин проходит медицинскую комиссию, в которую входят:

  • Терапевт,
  • хирург,
  • невролог,
  • психиатр,
  • офтальмолог,
  • стоматолог,
  • ЛОР,
  • дерматовенеролог.

Также сдаются анализы крови и мочи, делается флюорография, ЭКГ и тесты на инфекции.

Категории годности:

  • А — годен полностью,
  • Б — годен с ограничениями,
  • В — ограниченно годен (освобождение в мирное время),
  • Г — временно не годен (перенос призыва),
  • Д — не годен.

Важно: изменения в медкритериях коснутся только контрактников, включая новые подходы к таким диагнозам, как лёгкая шизофрения, неврозы и скрытые инфекции.

Кто не подлежит призыву

Освобождение получают:

  • уже отслужившие в РФ или за границей (по контракту),
  • обладатели учёной степени,
  • находящиеся под следствием или с судимостью,
  • единственные опекуны,
  • родственники погибших военных.

Кому положена отсрочка

Призыв отложат, если:

  • вы учитесь очно (школа, колледж, вуз),
  • ухаживаете за инвалидом,
  • у вас двое детей или один ребёнок при беременности жены,
  • вы работаете в критически важных отраслях или в аккредитованной IT-компании.

Ответственность за уклонение

Неявка в военкомат в течение 20 дней после получения повестки влечёт ограничения:

  • запрет на регистрацию имущества и ИП,
  • невозможность управления автомобилем,
  • запрет на выезд за границу.

За злостное уклонение возможны:

  • штраф до 200 000 рублей,
  • арест до 6 месяцев,
  • принудительные работы или лишение свободы до 2 лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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