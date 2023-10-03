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За отопление и воду платить больше не нужно: пенсионеров обрадовали новым решением

За отопление и воду платить больше не нужно: пенсионеров обрадовали новым решением

Фото: социальные сети

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Некоторые пенсионеры в РФ смогут не платить за воду и отопление уже с 4 октября, пишет PRIMPRESS.

Так, не платить за эти коммунальные блага можно, если услуга оказана некачественно. Например, при темной жиже из крана вместо нормальной воды можно не оплачивать воду, достаточно подать заявление о несоответствии качества услуги. К нему важно приложить фото или видео нарушений.

После этого счет за данную услугу обнулят. Верховный суд РФ недавно дал объяснения по этому поводу.

А за отопление можно не платить после установки счетчика тепловой энергии, и если организация-поставщик ресурсов не примет показания счетчика, можно не оплачивать услугу совсем.

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