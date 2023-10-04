За отопление и воду больше платить не надо: пенсионеров обрадовали новым правилом уже с октября

Пожилых людей в стране ждет приятный сюрприз - они могут перестать оплачивать воду и отопление на вполне законных основаниях, пишет PRIMPRESS.

Но для этого должны сложиться определенные конкретные условия. Так, если коммунальная услуга предоставляется ненадлежащего качества, вода мутная, батареи холодные, можно смело писать претензию и не оплачивать такую услугу.

При этом не потребуется вызывать комиссию, достаточно будет доказать отсутствие качества услуги фото или видео. Такое право разъяснили недавно в Верховном суде.

Также можно не платить за отопление, если в квартире установить персональный прибор учета тепловой энергии. И если УК откажется принимать его показания, можно смело не платить за тепло.