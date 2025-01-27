За ночь сбили 32 БПЛА над 5 регионами РФ

Минобороны сообщило, что в ночь на 27 января системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, четыре — над Курской и по одному — над Орловской и Тверской областями.

В Белгородской области из-за атаки пострадали два частных дома — повреждено остекление, а часть города Грайворон осталась без электричества. Пострадавших нет. В Воронежской, Орловской и Тверской областях последствий на земле не зафиксировано. Курские власти пока не комментировали ситуацию.

Напомним, в Курской области с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ. Накануне, 26 января, над регионом также сбили шесть беспилотников.