За моргание «дальним» могут оштрафовать любого водителя: как это работает

Многие водители в России используют нестандартный метод предупреждения встречных автомобилей о радарах ГИБДД – они мигают дальним светом.

Этот знак помогает избежать неожиданных встреч с инспекторами и возможных штрафов за превышение скорости. Однако, стоит помнить, что такие действия могут привлечь внимание и к самим моргающим.

Почему водители моргают дальним светом?

Водители, замечая полицейский патруль, часто сообщают о нем другим участникам дорожного движения, мигая дальним светом. Этот простой жест может помочь другим снизить скорость и таким образом избежать штрафа за превышение скоростного режима. Такое взаимодействие на дороге стало негласным кодом среди водителей, представляющим собой знак солидарности и взаимопомощи.

Юридические аспекты моргания дальним светом

Использование дальнего света регламентировано Правилами дорожного движения. Допустимо его включение в ночное время или при плохой видимости, однако при встречном разъезде и в населенных пунктах его следует переключать на ближний. Но использование дальнего света с целью предупреждения других водителей о «засаде» не соответствует нормам ПДД и может расцениваться как нарушение, санкционированное штрафом в размере 500 рублей или предупреждением по ст. 12.20 КоАП.

Как избежать неприятностей?

Если вы были остановлены после того, как моргнули дальним светом, важно грамотно и корректно объяснить причину своего действия. Можно указать, что сигнал был направлен на предупреждение о необходимости смены света фар во избежание ослепления, или как часть маневра обгона, если это было допустимо по обстановке на дороге.

Моргание дальним светом – распространенный способ коммуникации между водителями, однако его применение требует осторожности и знания закона.

Понимание и соблюдение ПДД поможет избежать возможных штрафов и других правовых последствий данного вида взаимодействия на дороге, сообщает autonews.ru.