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За лето МТС в Татарстане заблокировала около 22 млн спам-звонков

МТС, цифровая экосистема, проанализировала коли...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Татарстана за июнь-август 2024 года. С помощью антиспам-решений, использующих анализ Big Data, МТС за лето заблокировала около 22 млн нежелательных вызовов, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Чаще всего татарстанцам пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации. Возможные мошенники заняли пятое место в этом антирейтинге. Средняя продолжительность одного заблокированного вызова составила 12 секунд.

Антиспам-защита анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать, они будут блокироваться. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту. В остальных случаях входящие с незнакомых номеров помечаются цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

«Использование современных технологий накладывает на пользователей и определенную ответственность – нужно быть бдительными и обезопасить себя и своих близких от кибермошенников, которые придумывают все новые способы обмана. Помимо базовых бесплатных инструментов защиты, МТС реализует и ряд высокотехнологичных решений. К примеру, наш «Защитник» недавно дополнился возможностью поиска утечек персональных данных из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. Сервис уведомит о возможных утечках, укажет источник, характер данных и подскажет, что делать, чтобы обезопасить себя», - рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков абонентам МТС в Татарстане с начала 2023 года превысил около 23 млн минут или более 43 года несостоявшихся разговоров.

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