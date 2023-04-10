Россиянам назвали пять вещей, перевозить в багажнике авто которые запрещено

Сотрудники полиции могут заинтересоваться вещами, которые вы традиционно вывозите с собой на дачи и на природу на майские праздники. "МК" сообщает о пяти вещах, которые в негативном смысле могут заинтересовать стражей порядка, если их найдут в багажнике вашего автомобиля при плановой проверке документов и ТС.

Первое - дрова. Если вы их везете, потрудитесь прихватить чек о покупке дров, иначе доказать их законное происхождение будет сложно, а это чревато большим штрафом.

Второе - мясо и морепродукты. И на такой багаж нужны документы, подтверждающие легальное присхождение. Если чека нет, водитель может стать подозреваемым в браконьерстве, особенно, если рыба будет дорогих пород.

Третье - вино домашнего производства. Его возить можно, но в количестве, не превышающем 10 литров на человека. В противном случае за большой объем немаркированного алкоголя ждет штраф до 25 тысяч и конфискация самого напитка. И даже заводское вино, если оно без акцизов, перевозить нельзя.

Четвертое и пятое - ножи и спортинвый инвентарь. Если нож имеет признаки холодного оружия, его конфискуют, на владельца наложат штрафные санкции до 2 тысяч. Сомнительный спортинвентарь - спортивная бита. Она может быть использована как оружие, а потому тоже вызывает вопросы у полицейских. Берите на нее сертификат.