Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

За долгие и счастливые 117 лет, которые она прожила, в рационе не было ни ягод, ни овощей, но в меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

В поисках долголетия многие из нас следуют модн...

azh.kz

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Современный мир навязывает нам множество правил: ешь зелень, исключи углеводы, медитируй. Но одна пожилая женщина доказала, что для долгой и счастливой жизни не нужно следовать трендам.

Всё, что ей помогло, — это простота, размеренность и внутренняя гармония.

Она не придерживалась строгих диет и не увлекалась «суперпродуктами». Её питание было обычным, без избыточного количества витаминов и минералов. Однако в рационе была стабильность, а не попытки что-то «исправить» или заменить.

Каждый день она уделяла внимание движению, но не перегружала себя физически. Прогулка на свежем воздухе и добрые слова от близких — этого было достаточно. Она верила, что для долгой жизни главное — это душевное спокойствие и забота о себе без фанатизма.

Врачи подтверждают: поддержание баланса в жизни играет куда более важную роль, чем любые модные тренды. Здоровый сон, позитивный настрой и отказ от перегрузок могут оказаться гораздо более эффективными, чем капуста кейл или семена чиа. Жизнь — это не гонка, а гармоничный ритм, который важно чувствовать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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