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За долгие и счастливые 117 лет, которые она прожила, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

Женщина, прожившая долгую жизнь, раскрыла секре...

azh.kz

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Женщина, пережившая долгие годы, поделилась своими секретами здоровья и долголетия.

Она уверена, что ключ к долгой жизни не в модных суперфудах или строгих диетах, а в простом питании, умеренности и спокойном подходе к жизни. В её рационе не было излишков, а стабильность питания сыграла более важную роль, чем разнообразие продуктов.

Её питание состояло в основном из углеводов, которые обеспечивали основной источник энергии. Хотя она не придерживалась строгой диеты с обилием фруктов и овощей, стабильность и умеренность в рационе оказались важнейшими составляющими её здоровья. Это мнение может удивить тех, кто верит, что для хорошего самочувствия необходимы разнообразные растительные продукты.

Кроме того, она всегда поддерживала активность, делая регулярные прогулки и избегая стрессов. Умеренная физическая активность и тёплые отношения с близкими также стали неотъемлемыми частями её долгой жизни. Важным фактором был и спокойный образ жизни без перегрузок и переедания.

Медики подтверждают, что долголетие зависит не только от питания. Они выделяют несколько важных аспектов, таких как психоэмоциональное состояние, правильный режим сна и отдыха, а также гармония с собой и окружающими. Всё это способствует поддержанию здоровья и долголетию.

Врачи утверждают, что формула долголетия индивидуальна. Главное — прислушиваться к своему телу, поддерживать внутреннюю гармонию и избегать стрессов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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