Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

За что и насколько будут штрафовать дачников в этом 2025 году: 10 новых штрафов

В 2025 году вступили в силу новые штрафы для да...

cormanstroy.ru

Подписаться на Дзен.канал

С начала 2025 года в России вступили в силу новые правила для владельцев дач и садовых участков.

Законодательство стало строже, и теперь даже привычные действия на участке могут обернуться солидными штрафами. Рассказываем, какие новые требования появились и как не попасть на деньги.

За сорняки и опасные растения — до 5 тысяч рублей

Даже если участок используется нечасто, его нельзя оставлять без ухода. За высокую траву и сорняки можно получить штраф от 300 до 500 рублей. А если на участке обнаружат борщевик или другие опасные растения, сумма возрастёт до 2–5 тысяч. Самый серьёзный случай — наличие растений с наркотическими веществами. Тогда штраф может достигнуть 300 тысяч рублей, а в отдельных случаях — закончиться уголовным делом.

Сжигание мусора — до 50 тысяч

Жечь мусор теперь можно только по правилам: в яме или металлической ёмкости, с соблюдением расстояний от построек и деревьев. При нарушении — штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А если действовал противопожарный режим — до 20 тысяч. В случае пожара с ущербом сумма увеличивается до 50 тысяч рублей.

Шашлыки и мангалы — тоже под контролем

Мангал должен стоять минимум в пяти метрах от построек. В противном случае — штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Особенно строго это контролируется в пожароопасный период.

Мытьё машины — не для дачного участка

Мыть авто на садовом участке нельзя — это может повлечь загрязнение почвы. Штраф — от 3 до 5 тысяч рублей.

За неосвоенный участок — от 20 тысяч рублей

Если в течение трёх лет участок не используется и на нём разруха, сорняки или мусор, владельцу грозит штраф от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. В крайнем случае — участок изымается и передаётся другим нуждающимся.

Нарушение тишины — до 4 тысяч рублей

Нарушать тишину запрещено и на даче. Время тишины зависит от региона. Например, в Подмосковье нельзя шуметь с 21:00 до 08:00 по будням и с 22:00 до 10:00 в выходные. За первое нарушение — от 1 до 3 тысяч рублей, повторно — до 4 тысяч.

Незарегистрированные постройки — штраф и снос

С 1 марта 2025 года вступили в силу новые правила: все постройки на фундаменте (бани, сараи и т.д.) нужно регистрировать. Иначе — штраф в размере 20% от суммы накопленных налогов. Если предписание не выполнить — возможен снос.

Забор на границе — иначе до 30 тысяч рублей

Заборы теперь должны строго соответствовать кадастровым границам. Их высота не должна превышать 1,8 м, а конструкция — затенять соседей. За нарушение — штраф до 30 тысяч рублей и обязательный демонтаж.

Неправильно установленный туалет — до 5 тысяч рублей

Отхожие места должны располагаться не ближе 12 метров от построек и не менее 8 метров от колодца. За нарушение — до 5 тысяч рублей.

Как избежать штрафов: советы дачникам

  • Регулярно убирайте участок. Ухоженная территория — лучшая защита от проверок.
  • Соблюдайте правила противопожарной безопасности.
  • Не мыть машину на участке и не выливать грязную воду в почву.
  • Регистрируйте постройки. Даже временные, если они на фундаменте
  • Проверяйте границы участка — не ставьте заборы «на глаз».
  • Соблюдайте режим тишины.

Изучайте законы. Изменения происходят часто — важно быть в курсе, сообщает life.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Какие льготы положены многодетным в Татарстане и почему их всё равно не хватает?

Интересное в Казани

день назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

плесень в подвале что делать

Не у нас

день назад

В Ульяновске испытали вакцину, способную защитить от всех болезней

Не у нас

день назад

Ученые нашли под землей экосистему тяжелее всего человечества

уроки баяна в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани отменили выступление Ирины Хакамады из-за эвакуации ТЦ Korston

Новости Татарстана

12 часов назад

В Мензелинском районе произошло смертельное ДТП

Новости Казани

день назад

Депутат молпарламента Татарстана Агадуллин продал свой Mustang за 3 млн рублей

Не у нас

день назад

Ученые нашли в Антарктиде черные саркофаги с таинственным предупреждением
Лонгриды
2 дня назад

Казанский священник рассказал, какие ошибки совершают прихожане накануне Пасхи

19-20 апреля 2025 года Казань отметит главный х...

Новости Татарстана

5 часов назад

Мэр Нижнекамска Муллин может покинуть пост

Не у нас

5 часов назад

Ученые рассказали о том, как ведет себя мозг в последние минуты жизни

Интересное в Казани

6 часов назад

Наши персональные антидепрессанты: гастрономическая исповедь редакции ProKazan, которая заставит вас бежать в магазин

Новости Казани

7 часов назад

В Казани будет ограничено движение по улице Ульянова-Ленина
БО: главы 6 районов РТ уходят в отставку
Новости Татарстана
час назад

БО: главы 6 районов РТ уходят в отставку

Новости Татарстана

7 часов назад

В РТ хотят запретить открытую выкладку алкоголя в магазинах

Новости Татарстана

8 часов назад

Аферист вселился в квартиру бойца СВО из Челнов и обманул его почти на 500 тысяч

Не у нас

8 часов назад

Вода в океанах близится к фиолетовому цвету из-за изменения климата
Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные под...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани