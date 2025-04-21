За что и насколько будут штрафовать дачников в этом 2025 году: 10 новых штрафов
cormanstroy.ru
С начала 2025 года в России вступили в силу новые правила для владельцев дач и садовых участков.
Законодательство стало строже, и теперь даже привычные действия на участке могут обернуться солидными штрафами. Рассказываем, какие новые требования появились и как не попасть на деньги.
За сорняки и опасные растения — до 5 тысяч рублей
Даже если участок используется нечасто, его нельзя оставлять без ухода. За высокую траву и сорняки можно получить штраф от 300 до 500 рублей. А если на участке обнаружат борщевик или другие опасные растения, сумма возрастёт до 2–5 тысяч. Самый серьёзный случай — наличие растений с наркотическими веществами. Тогда штраф может достигнуть 300 тысяч рублей, а в отдельных случаях — закончиться уголовным делом.
Сжигание мусора — до 50 тысяч
Жечь мусор теперь можно только по правилам: в яме или металлической ёмкости, с соблюдением расстояний от построек и деревьев. При нарушении — штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А если действовал противопожарный режим — до 20 тысяч. В случае пожара с ущербом сумма увеличивается до 50 тысяч рублей.
Шашлыки и мангалы — тоже под контролем
Мангал должен стоять минимум в пяти метрах от построек. В противном случае — штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Особенно строго это контролируется в пожароопасный период.
Мытьё машины — не для дачного участка
Мыть авто на садовом участке нельзя — это может повлечь загрязнение почвы. Штраф — от 3 до 5 тысяч рублей.
За неосвоенный участок — от 20 тысяч рублей
Если в течение трёх лет участок не используется и на нём разруха, сорняки или мусор, владельцу грозит штраф от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. В крайнем случае — участок изымается и передаётся другим нуждающимся.
Нарушение тишины — до 4 тысяч рублей
Нарушать тишину запрещено и на даче. Время тишины зависит от региона. Например, в Подмосковье нельзя шуметь с 21:00 до 08:00 по будням и с 22:00 до 10:00 в выходные. За первое нарушение — от 1 до 3 тысяч рублей, повторно — до 4 тысяч.
Незарегистрированные постройки — штраф и снос
С 1 марта 2025 года вступили в силу новые правила: все постройки на фундаменте (бани, сараи и т.д.) нужно регистрировать. Иначе — штраф в размере 20% от суммы накопленных налогов. Если предписание не выполнить — возможен снос.
Забор на границе — иначе до 30 тысяч рублей
Заборы теперь должны строго соответствовать кадастровым границам. Их высота не должна превышать 1,8 м, а конструкция — затенять соседей. За нарушение — штраф до 30 тысяч рублей и обязательный демонтаж.
Неправильно установленный туалет — до 5 тысяч рублей
Отхожие места должны располагаться не ближе 12 метров от построек и не менее 8 метров от колодца. За нарушение — до 5 тысяч рублей.
Как избежать штрафов: советы дачникам
- Регулярно убирайте участок. Ухоженная территория — лучшая защита от проверок.
- Соблюдайте правила противопожарной безопасности.
- Не мыть машину на участке и не выливать грязную воду в почву.
- Регистрируйте постройки. Даже временные, если они на фундаменте
- Проверяйте границы участка — не ставьте заборы «на глаз».
- Соблюдайте режим тишины.
Изучайте законы. Изменения происходят часто — важно быть в курсе, сообщает life.
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