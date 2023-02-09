Новости России
· Служба новостей

"За ценой не постоит": Зеленский приказал своим военным как угодно, но удержать Артемовск до получения оружия с Запада

"За ценой не постоит": Зеленский приказал своим военным как угодно, но удержать Артемовск до получения оружия с Запада

Фото: riafan.ru

Президент Украины Владимир Зеленский приказал своим военным держаться в Артемовске (украинское название - Бахмут) любой ценой, как угодно, но до получения необходимого им западного оружия. Об этом он сам сообщил в интервью французской газете Le Figaro.

Зеленский отметил, что Артемовск, со стратегической точки зрения, не так уж важен, так как был полностью разрушен артобстрелами. Но сдавать его российским войскам Киев не намерен принципиально, заявил глава государства.

"Но если они примут Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута?", — сказал президент.

Ранее генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сообщил, что украинские войска несут большие потери под Артемовском. По его словам, в Генштабе уже обсуждается вариант отступления, так как потери несоизмеримы с поставленными задачами.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

день назад

Турки нашли виновника страшного землетрясения: ученый озвучил неожиданную версию трагедии

Погода

11 часов назад

Синоптики озвучили пугающий прогноз на весну: март, апрель и май будут просто сумасшедшими

установить сеточку от насекомых на вытяжку

Новости России

20 часов назад

"Добрая" украинская старушка угостила российских бойцов продуктами с крысиным ядом

Редакция помогает

3 дня назад

"Не бургерами же угощать": куда казанцам отвести на свидание своих половинок, чтобы впечатлить

Профи - учитель йодля

Новости мира

4 часа назад

Женщина пережила 27 минут клинической смерти и рассказала о своей встрече с Богом

Новости России

4 часа назад

Спросил на мове и тут же выстрелил в голову: в Сеть попали кадры расстрела российского военного, сдавшегося в плен, боевиком ВСУ

Новости Казани

день назад

Куда податься, чтобы платили от 200 тысяч в месяц: названы наиболее высокооплачиваемые вакансии в Татарстане

Новости мира

день назад

"Полная дичь с этим призывом!": отец пытался защитить сына от мобилизации, но ему прострелили ноги
Новости Казани
час назад

В Казани девушка-подросток скончалась от отравления угарным газом, еще четверо детей пострадали: возбуждено дело

В Казани девушка-подросток скончалась от отравления угарным газом, еще четверо детей пострадали: возбуждено дело

Новости России

47 минут назад

"В опасности все": иммунолог Крючков предупредил о реальном риске заразиться одновременно тремя опасными инфекциями в феврале 2023 года

Новости России

57 минут назад

"За ценой не постоит": Зеленский приказал своим военным как угодно, но удержать Артемовск до получения оружия с Запада

Новости России

час назад

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что заключенных в ряды "музыкантов" больше набирать не будут

Новости России

3 часа назад

Обрушение дома в Новосибирске: двое погибли, семеро пострадали
В Казани хотели отремонтировать мост "Миллениум", но пока сделать это не получается

Новости мира

3 часа назад

"Он действительно хороший актер!": чопорных британцев возмутило то, что Зеленский во время поездки в Лондон прилюдно тискал журналистку

Новости мира

4 часа назад

Британский министр просьбу Зеленского дать истребители ответил странной фразой - "Нет гребаных самолетов"

Новости России

10 часов назад

"Нужно подготовиться": экстрасенс Гасанова заявила о возможности провокаций на территории РФ
Пес, натасканный на деньги: лабрадор с таможни Татарстана стал лучшей служебной собакой в России