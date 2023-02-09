"За ценой не постоит": Зеленский приказал своим военным как угодно, но удержать Артемовск до получения оружия с Запада

Президент Украины Владимир Зеленский приказал своим военным держаться в Артемовске (украинское название - Бахмут) любой ценой, как угодно, но до получения необходимого им западного оружия. Об этом он сам сообщил в интервью французской газете Le Figaro.

Зеленский отметил, что Артемовск, со стратегической точки зрения, не так уж важен, так как был полностью разрушен артобстрелами. Но сдавать его российским войскам Киев не намерен принципиально, заявил глава государства.

"Но если они примут Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута?", — сказал президент.

Ранее генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сообщил, что украинские войска несут большие потери под Артемовском. По его словам, в Генштабе уже обсуждается вариант отступления, так как потери несоизмеримы с поставленными задачами.

